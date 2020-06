Poslanci Smeru o kauze agentúry NASES nič nevedia (reakcie)

Pellegrini aj Raši, ktorí informatizácii šéfovali, si chcú počkať na vysledky vyšetrovania.

10. jún 2020 o 13:44 TASR

BRATISLAVA. Národná kriminálna agentúra zadržala po zásahu v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby štyroch ľudí.

Denník N v utorok informoval, že zásah NAKA vo vládnej agentúre, ktorá spravuje Slovensko.sk, súvisí s podozrením, že štátna počítačová sieť Govnet bola odpočúvaná.

Prečítajte si reakcie poslancov z bývalej vládnej koalície.

Richard Raši

V celej kauze treba podľa podpredsedu pre investície a informatizáciu predošlej vlády Richarda Rašiho (Smer) počkať na výsledky vyšetrovania. "Určite sa to zistí a určite sa to bude medializovať," reagoval Raši.

Rašiho by znepokojilo, keby k zásahu do systému Govnet došlo bez súhlasu alebo povolenia. Podľa jeho slov by to znamenalo, že sa niekto snažil preniknúť do Govnetu a získavať informácie o minulej vláde.

"Keď hovoria, že našli niečo externé na serveroch, to zjavne znamená, že tam niekto niečo dal. Bezpečnosť štátu je o tom, že chránite priestor zvonka softvérmi, špeciálnymi inštaláciami, aby ste sa ubránili útokom zvonka. Môžete chrániť priestor aj zvnútra, aby ste identifikovali únik informácií, ktorý môže nastať v agentúrach alebo v organizáciách, ktoré zabezpečujú komunikáciu a bezpečnosť štátu," komentoval.

Pripustil, že je možné, že teoreticky do systému "niekto" nainštaloval "niečo" bez akéhokoľvek relevantného súhlasu akejkoľvek relevantnej organizácie, ktorá môže informácie na ochranu štátu spracovávať. "Znepokojovať by nás to malo vtedy, keby to naozaj bola činnosť, ktorá bola urobená nelegálne," dodal.

Informácie o údajnom odpočúvaní zachytil Raši cez médiá. To, že o zásahu NAKA nikto nevedel, považuje za správne. Zdôraznil, že nielen Slovensko, ale aj ostatné štáty sú denne atakované kybernetickými útokmi, ktoré môžu byť hekerské, môžu mať ekonomické, politické či iné záujmy. "Preto sa hovorilo o vytvorení špeciálneho nového datacentra, o posilnení Govnetu aj o špeciálnom národnom programe kybernetickej bezpečnosti," doplnil.

Peter Pellegrini

"Ak niekto zneužil situáciu, keď sa mal postať o bezpečnosť a urobil niečo iné, bude musieť byť braný na zodpovednosť," vyhlásil ku kauze expremiér za Smer a zároveň predchodca Richarda Rašiho v úrade pre informatizáciu Peter Pellegrini.

"Verím, že ak niekto zo strany štátu takéto zariadenie namontoval, tak bude vedieť zodpovedať, prečo to namontoval, aký typ zariadenia to bol a na čo slúži. Ak to bola nejaká súkromná organizácia alebo tajná služba iného štátu, tak sa budem pýtať, či nezlyhali bezpečnostné zložky," skonštatoval Pellegrini.

Pripomenul, že ešte ako premiér nariadil vykonať testy bezpečnosti vládneho Govnetu, a to po kybernetickom útoku na rezort slovenskej diplomacie. Výsledky auditu mali následne preukázať, že niektoré subjekty mohli disponovať technológiami, ktoré by mohli bezpečnostné bariéry Govnetu prelomiť. Podľa Pellegriniho preto vydali na bezpečnostnej rade pokyn na vykonanie opatrení, ktoré by tomu zabránili.

"Bolo by dobré, aby NASES a bezpečnostné zložky, ktoré majú na starosti kybernetickú obranu a ochranu, povedali, ako reagovali aj na moju výzvu, aby zabezpečili obranu nášho kybernetického priestoru," poznamenal Pellegrini. Doplnil, že zatiaľ z toho kauzu robiť nechce, keďže sa nevie, komu a či nejaké informácie odišli. Priznal však, že by ho mrzelo, keby sa niekto pokúšal dostať k informáciám vlády.

Ladislav Kamenický

Exminister financií Ladislav Kamenický (Smer) je z diania okolo Govnetu prekvapený a deklaruje, že o ničom nevie.

"Ja som dosť v šoku, čo počujem. Absolútne však nič o tom neviem, počkám si, ako bude prebiehať vyšetrovanie," povedal Kamenický. Ak by sa odpočúvanie potvrdilo, tvrdí, že on osobne sa nemá čoho obávať.

"Ja mám svedomie čisté," podotkol s tým, že samotné odpočúvanie vníma ako problém, keďže každý štátny úrad pracuje s citlivými dátami. "Treba to vyšetriť. Ak niekto pochybil, nech je za to potrestaný," poznamenal poslanec.

Matúš Šutaj Eštok

Poslanec parlamentu a bývalý vedúci Úradu vlády SR Matúš Šutaj Eštok (Smer) je to situácie prekvapený, no tiež tvrdí, že nič o nej nevie.

"Nemám akékoľvek informácie. Čakám sám, čo sa v tomto prípade udialo a deje sa," uviedol s tým, že cez túto dotknutú sieť komunikuje celý štát. Počkať si chce na výsledky policajného vyšetrovania.

Nevidí dôvod, prečo by sa mal na to teraz pýtať bývalých podpredsedov vlády pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho a Petra Pellegriniho. "Sú orgány činné v trestnom konaní a ja im dôverujem. Uvidím, na čo prídu a čo zistia," povedal poslanec.