SIS využila na kyberbezpečnosť v minulom roku 11 miliónov eur z eurofondov

Celkové výdavky tajnej služby za minulý rok predstavovali 54 853 914 eur.

11. jún 2020 o 9:22 SITA

BRATISLAVA. Na oblasť kybernetickej bezpečnosti využila Slovenská informačná služba (SIS) v minulom roku európske finančné prostriedky v celkovej sume 11 584 380 eur.

Ako sa ďalej uvádza v návrhu záverečného účtu SIS za rok 2019, tieto financie použili konkrétne na projekt „Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe“.

„Finančné prostriedky boli použité na vybudovanie novej jednotky CSIRT-SIS a vytvorenie špecializovaných pracovísk pre komplexné riešenie problematiky kybernetickej ochrany a bezpečnosti, ako aj komplexné riešenie riadenia incidentov v zmysle legislatívne vymedzených kompetencií a zákonných povinností jednotiek CSIRT (Computer Security Incident Response Team),“ uvádza sa v dokumente.

Kauza NASES pripomenula potrebu bezpečnosti

O význame problematiky kybernetickej bezpečnosti v posledných dňoch hovorili v súvislosti s policajnou raziou v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES) napríklad minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) alebo minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

Podľa medializovaných informácií má totiž polícia podozrenia na neoprávnené monitorovanie komunikácie predstaviteľov štátu prostredníctvom siete Govnet.

Riaditeľ SIS Vladimír Pčolinský však v tejto súvislosti uviedol, že si nemyslí, že by monitorovacie zariadenia do priestorov štátnych inštitúcií mohli byť umiestnené bez súhlasu kompetentných autorít.

Obnovili aj vozový park

Celkové výdavky tajnej služby za minulý rok predstavovali 54 853 914 eur. Viac ako 35 miliónov eur z tejto sumy využila SIS na spravodajskú činnosť, zvyšok na ochranu utajovaných skutočností a previerkovú činnosť, riadiace, kontrolné a podporné činnosti.

„V roku 2019 SIS v súčinnosti s ostatnými bezpečnostnými zložkami Slovenskej republiky realizovala viaceré spravodajské a bezpečnostné opatrenia na zaistenie bezproblémového priebehu podujatí v súvislosti s predsedníctvom Slovenskej republiky v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), aktívne sa podieľala na zabezpečení bezpečnosti 83. ročníka Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v SR, zvýšenú pozornosť venovala monitorovaniu bezpečnostnej situácie v SR pred a počas konania volieb prezidenta SR, volieb do Európskeho parlamentu, medzinárodnej bezpečnostnej konferencie Globsec,“ uvádza sa v dokumente.

Tajná služba takisto investovala do modernizácie informačného a komunikačného systému, do obstarania prostriedkov šifrovej ochrany informácií, spravodajskej a monitorovacej techniky alebo do obnovy zastaraného vozového parku potrebného na plnenie úloh na úseku spravodajskej činnosti.