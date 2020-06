Rozhovor s prezidentkou Čaputovou: Čo jej robilo v úrade najväčší problém?

Najťažšie je robiť správne rozhodnutia, hovorí prezidentka.

Prezidentka ZUZANA ČAPUTOVÁ má za sebou prvý rok v úrade. V rozhovore pre denník SME hodnotí, ako Slovensko zvládlo koronakrízu, ako sa jej spolupracuje s vládou Igora Matoviča a čo ju nepríjemne prekvapilo na súčasných diskusiách v parlamente.

Slovensko podľa nej čaká obrovská príležitosť vďaka rozsiahlej pomoci Európskej únie po koronakríze, ktorá môže krajinu posunúť o generácie dopredu. Musíme však eliminovať korupciu. Čaputová hovorí aj o osobných pocitoch a ťažkých rozhodnutia, ktoré vo funkcii musela urobiť.

Nevracajme sa do stavu spoločnosti pred koronou, bolo jedným z posolstiev Správy o stave republiky, ktorú ste predniesli minulý týždeň. Kde sme boli, prečo sa tam nemáme vracať a kam sa máme ako spoločnosť dostať?

Vyslovila som ho v kontexte ohliadnutia do nedávnej minulosti, konkrétne pred voľbami, keď bola spoločnosť roztrieštená na množstvo fragmentov, frakcií a skupín, ktoré proti sebe až bojovali. V kontraste s týmto obrazom som videla tendenciu spájania sa, súdržnosti a solidarity, keď sa spoločnosť zomkla počas koronakrízy.

Pritom považujem za úplne legitímne a prirodzené, že v spoločnosti sú rôzne názorové skupiny, je to naša pestrosť a bohatstvo, nemá ísť o názorovú monolitnosť. Skôr ide o to, do akej miery názorová pestrosť speje ku konfliktom a bojom, namiesto pragmatickej a vecnej výmene názorov, ktorá môže byť podkladom toho najlepšieho riešenia.

Prvá vlna koronakrízy odznieva a začína sa hovoriť o veľkej obnove v Európe, aj na Slovensku. Na čo by sme sa mali sústrediť?

“ A práve tu máme možnosť využiť jedno z tých poučení: reštrukturalizovať hospodárstvo smerom k zelenej, inovatívnej ekonomike, s pridanou hodnotou. „ Zuzana Čaputová

Jednak by bolo dobré vypočuť si lekcie, ktoré koronakríza priniesla v jednotlivých oblastiach spoločnosti, napríklad v oblasti ekonomiky alebo zdravotníctva. Ruka v ruke s tým ide obrovská príležitosť v podobe finančných prostriedkov z Európskej únie pre Slovensko, veľký balík v podobe grantov za osem miliárd eur a potenciálnych nízkoúročených úverov za ďalších päť miliárd eur.

A práve tu máme možnosť využiť jedno z tých poučení: reštrukturalizovať hospodárstvo smerom k zelenej, inovatívnej ekonomike, s pridanou hodnotou, a investovať do správnych oblastí, okrem iného do vedy a výskumu. Keď sa nám popritom podarí eliminovať korupciu a únik zdrojov do súkromných vreciek, budeme môcť posunúť Slovensko o generácie dopredu. A na to budeme potrebovať viac súdržnosti a spolupráce.

Hovoríte o veľkých výzvach. Zároveň však vidíme, že strany v parlamente sa utápajú v kultúrno-etických konfliktoch. Máte dôveru, že ak tieto témy budú dominovať spoločenskému diskurzu, tak ľudia, ktorí prebrali zodpovednosť za krajinu, zvládnu tieto závažné ekonomické a odborné problémy?

Úprimne ma prekvapila diskusia, ktorá sa viedla po správe pani ombudsmanky. Historicky prvou účasťou pri prednesení správy, som jej ako prezidentka chcela dodať váhu.