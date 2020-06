Raši a Kmec vyjadrili podporu Pellegrinimu, Saková oznámi rozhodnutie čoskoro

Laššáková je pripravená na diskusiu o novej strane.

11. jún 2020 o 13:12 TASR

BRATISLAVA. Podpredseda Smeru-SD Richard Raši stojí za Petrom Pellegrinim, ktorý oznámil svoj odchod zo strany Smer-SD.

Uviedol to na sociálnej sieti. Poslancovi Petrovi Kmecovi bude cťou pripojiť sa k Pellegriniho rozhodnutiu.

Exministerka kultúry Ľubica Laššáková je pripravená zapojiť sa do diskusie o podobe a vízii nového politického subjektu, považuje za predčasné hovoriť o jeho personálnom zložení.

Ponuku na vstup do Pellegriniho strany by prijal poslanec Smeru-SD Matúš Šutaj Eštok. Svoje rozhodnutie čoskoro oznámi aj exministerka vnútra Denisa Saková.

"Vnímam silný dopyt ľudí po novom štýle sociálnodemokratickej politiky na Slovensku. Rozhodnutie Petra Pellegriniho pre mňa znamená, že program zodpovednej zmeny sa zrejme nepodarí naplniť v rámci strany Smer-SD," skonštatovala pre TASR Laššáková.

Pellegriniho zmena je jej blízka, komentovanie novej strany však považuje za predčasné.

Program zodpovednej zmeny pokračuje

Šutaj Eštok vníma Pellegriniho rozhodnutie ako snahu o dokončenie zodpovednej zmeny, ktorú komunikoval už vo volebnej kampani.

Poznamenal, že je jeho dlhoročný spolupracovník, pozná jeho štýl politiky aj predstavu o tom, ako by mala do budúcna fungovať sociálna demokracia. Dodal, že ak príde ponuka vstúpiť do Pellegriniho novej strany, odpovie na ňu kladne.

"Odchod pána Petra Pellegriniho zo Smeru-SD považujem za čisto jeho osobné rozhodnutie. Čo sa týka mojej osoby, svoje rozhodnutie oznámim v priebehu najbližších dní," povedala pre TASR Saková.

Raši pripomenul, že posledné dva roky stál po boku Pellegriniho ako podpredseda jeho vlády a chce byť pri ňom aj naďalej. Kmec uviedol, že program zodpovednej zmeny pokračuje a osobne sa teší na diskusiu o podobe a vízii nového politického subjektu.

"Je mi cťou pripojiť sa k rozhodnutiu Petra Pellegriniho vytvoriť nový sociálno-demokratický projekt," skonštatoval.

Čaká sa aj na vyjadrenie Žigu a Tomáša

Podporu Pellegrinimu a jeho politike už deklaroval aj poslanec Smeru-SD Ján Ferenčák. O odchode do novej strany zatiaľ nediskutovali.

Viacerí poslanci už uviedli, že čoskoro oznámia svoje rozhodnutie, medzi nimi napríklad Erik Tomáš i Peter Žiga. Žiga priznal, že Pellegriniho názory a štýl politiky sú mu blízke.

Pellegrini v stredu oznámil, že končí v strane Smer-SD, vzdáva sa funkcie jej podpredsedu a značku Smer-SD podľa vlastných slov necháva "otcovi zakladateľovi" predsedovi Ficovi.

Pellegrini tvrdí, že oficiálnu ponuku od Fica na post predsedu nedostal. Nevylúčil založenie novej strany, nechce prevziať už existujúci subjekt. Naďalej chce ísť cestou sociálnej demokracie.