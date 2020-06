Za kaštieľom pre Fica je invalidný dôchodca bez majetku

Stopa vedie cez Ostravu do New Jersey.

12. jún 2020 o 23:30 Matúš Burčík

BRATISLAVA. Dlhy za vyše 63 miliónov českých korún (2,4 milióna eur) má invalidný dôchodca z Prahy, ktorý sa ukazuje za kaštieľom vo Vinosadoch, kde trávi voľné chvíle šéf Smeru Robert Fico.

Ide o podnikateľa Rudolfa Vojkůvku s väzbami na Slovensko, ktorý v súčasnosti nemá ani trvalé bydlisko.

Po Ladislavovi Bašternákovi je Vojkůvka ďalším pochybným obchodníkom, ktorého služby Fico využíva. Dlhé roky mal od dnes už odsúdeného daňového podvodníka Ladislava Bašternáka za zvýhodnenú cenu prenajatý byt v komplexe Bonaparte.

Fico odmieta, že by teraz v kaštieli vo Vinosadoch býval. Keď ho tam odfotografoval reportér časopisu Plus 7 dní, tvrdil, že do Vinosadov chodí len rehabilitovať na odporúčanie známych. Trávi tam však aj noci.

Je možné, že Vojkůvka je len takzvaným bielym koňom. Skutočný vlastník nehnuteľnosti sa cez sieť schránkových firiem vypátrať nedá.

Bývalý premiér napriek podozreniam, že kaštieľ užíva v rozpore so zákonom, nechce prezradiť, kto kaštieľ vlastní.

Schránková firma z Bratislavy

Oficiálnym vlastníkom luxusnej nehnuteľnosti je podľa výpisu z katastra firma s názvom Obnova kultúrnych a historických pamiatok. Sídlo si uvádza v Bratislave na Bajkalskej ulici v budove siete Coop Jednota.