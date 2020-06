Politici po útoku vo Vrútkach odsudzujú násilie na školách

Útočník dobodal zástupcu riaditeľky školy.

11. jún 2020 o 14:16 TASR, SITA

BRATISLAVA. Politici na sociálnych sieťach reagujú na útok na Spojenej škole na Ulici M. R. Štefánika vo Vrútkach.

Násilný čin, pri ktorom útočník, 22-ročný Martinčan, usmrtil jednu osobu a piatich zranil, odsúdili.



Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) vyjadril úprimnú sústrasť a skoré uzdravenie zraneným a dotknutým osobám. „Akékoľvek formy násilia sú neprípustné. O to smutnejšie je, ak sa udejú na školskej pôde,“ dodal.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) odsudzuje tento násilný čin, ktorý si vyžiadal obete na ľudských životoch a viacerých zranených, medzi ktorými sú aj deti. „V týchto chvíľach smeruje predseda NR SR na miesto tragédie do Vrútok,“ informovala kancelária predsedu parlamentu.



Podpredseda parlamentu a strany Za ľudí Juraj Šeliga uviedol, že je to strašná tragédia a myslí na obete a ich pozostalých.

„Vrútky som s vami. Je mi nesmierne ľúto, čo sa stalo a vyjadrujem úprimnú sústrasť všetkým, ktorých sa táto tragédia týka. Školy sú tým posledným miestom, kde má úradovať nenávisť a zlo,“ uviedol minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).



„Brutálny“ útok na základnej škole vo Vrútkach odsúdila aj vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí).

„Vyjadrujem úprimnú sústrasť všetkým, ktorí boli zasiahnutí touto tragickou udalosťou. Bezpečnosť našich detí a vyučujúcich v školách musí byť pre štát najvyššou prioritou,“ napísala na sociálnej sieti.



„Som v duchu s rodinami obetí útoku vo Vrútkach. Som v duchu aj so všetkými učiteľmi, ktorí poctivo napĺňajú svoje náročné a záslužné poslanie a musia byť šokovaní skutkom, za ktorý ich kolega zaplatil životom. Som v duchu aj so všetkými rodičmi, ktorí každé ráno vyprevádzajú svoje dieťa do školy a veria, že sa im zdravé vrátia domov. Deti, rodičia aj učitelia si zaslúžia pocit bezpečnosti a my preň musíme urobiť maximum,“ uviedol Peter Pellegrini (Smer).



Sústrasť pozostalým obete vyjadrila aj europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS).

„Veľmi smutné. Vyjadrujem úprimnú sústrasť pozostalým obete. A želám skoré uzdravenie zraneným, na tele aj na duši. Pedagógom a deťom zo školy prajem veľa síl, aby sa s touto tragédiou dokázali vysporiadať,“ uviedla v statuse na sociálnej sieti.



Na tragédiu reagoval statusom aj minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). „Obrovská tragédia! Úprimnú sústrasť pozostalým, buďte silní,“ napísal.



„Vrútky, sme s vami,“ napísali zástupcovia strany Progresívne Slovensko.



Súcit s pozostalými obetí tragédie vyjadrila aj Miriam Lexmann (KDH/EPP). „V myšlienkach vo Vrútkach, v modlitbe za obete, zranených, účastníkov tragédie a ich rodiny. Je mi to veľmi ľúto, sme s vami!“ napísala.

Zdesenie nad útokom v škole vo Vrútkach vyjadril aj predseda školského parlamentného výboru Richard Vašečka (OĽaNO). "Ako predseda školského výboru sa budem zaujímať o ďalšie informácie tohto nepochopiteľného činu," uviedol na sociálnej sieti. Rovnako vyjadril sústrasť pozostalým a ocenil profesionálny zásah polície.

Poslanec Miroslav Kollár (Za ľudí) verí v čo najskoršie objasnenie príčin útoku. "Aby sme vedeli, či a ako treba lepšie ochrániť naše učiteľky a učiteľov. O to viac im ďakujem za stresovú, ale mimoriadne záslužnú prácu, ktorú pre naše deti robia," uviedol na sociálnej sieti.

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) vyjadrila úprimnú sústrasť všetkým učiteľom, žiakom a ich blízkym.

„Dúfam, že nájdu dostatok vnútorných síl, aby čo najskôr prekonali bolesť, ktorú im táto tragédia spôsobila. Zároveň verím v čo najrýchlejšie vyšetrenia a najmä prijatie takých opatrení, aby sme sa v budúcnosti podobným bolestivým udalostiam vyhli,“ reagovala na sociálnej sieti.