Dobré ráno: Fico je tak rôzne unavený, Smer už nezachráni

Čo sa stane so Smerom po odchode Petra Pellegriniho.

12. jún 2020 o 0:00 Tomáš Prokopčák, Peter Tkačenko

Smer dlho fungoval ako monolit. Strana, z ktorej sa neodchádza, ktorá drží pokope... asi ako mafia alebo firma, napokon o Smere ako o firme sa dlho rozprávalo.

Napokon ale Smer čaká štiepenie, aké sme v minulosti zažívali u iných politických strán bežne.

Či teda Peter Pellegrini svojim odchodom Smer úplne pochoval, čo bude robiť Robert Fico a či je teda prípadný koniec Smeru pre krajinu konečne dobrou správou?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Petrom Tkačenkom.

Krátky prehľad správ

Útočník v škole vo Vrútkach včera dobodal muža a zranil aj deti. Polícia 22-ročného mladíka z Martina zastrelila, podľa informácií MY Turiec bol útočníkom bývalý žiak tejto Spojenej školy na Ulici M. R. Štefánika.

Včera na Slovensku pribudlo osem nakazených novým koronavírusom. Najviac nakazených, až šesť, pribudlo v okrese Rožňava, po jednom v okrese Nitra a Trenčín. Všetky nové prípady odhalili mimo karantény.

Zuzana Čaputová hovorí, aké sú jej vzťahy s premiérom Matovičom a čo si myslí o kultúrno-etických témach. V dnešnom SME a na webe SME.sk nájdete veľký rozhovor s prezidentkou, s ktorou sa rozprávali Beata Balogová a Jakub Filo.

Polícia už prepustila všetkých štyroch zadržaných z kauzy údajného odpočúvania vládnej siete Govnet. Včera o tom informovala televízia Markíza s tým, že polícia zatiaľ nevzniesla žiadne obvinenie. V tomto okamihu nie je jasné ani to, či nájdené zariadenia boli nainštalované legálne, či ich tam nedal sám štát a či vôbec niečo špehovali.

Beata Balogová napísala najlepší európsky komentár roka. Šéfredaktorku denníka SME ocenila včera medzinárodná porota Európskej novinárskej ceny v kategórii Názory za jej text Ako sme prestali byť súdružkami a súdruhmi. Európska novinárska cena je otvorená pre 47 európskych krajín a zaštiťuje ju Rada Európy.

Odporúčanie

Dnes je Deň belasého motýľa. Moje dnešné odporúčanie tak je skôr takou pripomienkou: dnes je deň venovaný všetkým, ktorí trpia nervovo-svalovými ochoreniami. Nemôžu chodiť, obrátiť sa na bok, sami sa napiť z pohára, niektorí ani sami dýchať, pretože ich vlastné svaly zrádzajú. Ich symbolom sa stal belasý motýľ, ktorý vyjadruje ich túžbu prekonať prekážky. Normálne by ste dnes v uliciach našli dobrovoľníkov, ktorí práve pre týchto najslabších zbierajú peniaze, aby sa im žilo trošku lepšie. To sa ale pre pandémiu tento rok nestane, no ak chcete prispieť, môžete napríklad poslať dvojeurovú sms s textom DMS MOTYL na číslo 877.

