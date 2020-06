Najdôležitejšie správy dňa: Na škole útočil nožom bývalý žiak

Pozrite si prehľad dnešného dňa.

11. jún 2020 o 18:30 Veronika Orviská

Bývalý žiak útočil v škole vo Vrútkach, smrteľne zranil zástupcu riaditeľky.

Súd odmietol utajovanie rozhodnutia proti Kočnerovmu notárovi.

Pellegrini sa zrejme pokúsi založiť v parlamente vlastný poslanecký klub.

Eurokomisia odporúča postupné otváranie vonkajšich hraníc EÚ od 1. júla.

Šéfredaktorku SME Beatu Balogovú ocenili Európskou novinárskou cenou.

Prinášame prehľad najdôležitejších správ dnešného dňa:

Útok nožom na škole

Na Spojenej škole na Ulici M. R. Štefánika vo Vrútkach 22-ročný Martinčan usmrtil zástupcu školy a zranil ďalších päť osôb. Pri zásahu prišiel o život aj útočník, ktorý bol v minulosti žiakom školy.

Zranených, medzi nimi riaditeľku školy, dvoch žiakov a dvoch policajtov, previezli do martinskej nemocnice, všetci sú mimo ohrozenia života.

Polícia incident už vyšetruje a bude hľadať motív útoku. Podľa policajného prezidenta sa preveruje psychický a fyzický stav útočníka.

Použitie zbrane zo strany policajtov Lučanský odôvodnil tým, že páchateľ útočil nožom na životne dôležité orgány policajtov.

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/D1WT3Mgh.html

Súd odmietol utajovanie rozhodnutia

Krajský súd v Bratislave rozhodol, že je neprijateľné, aby Notárska komora bezdôvodne utajovala rozhodnutie o treste pre notára, ktorý opakovane spolupracoval s viacnásobne trestne stíhaným Marianom Kočnerom.

Súvisiaci článok Súd odmietol utajovanie rozhodnutia proti Kočnerovmu notárovi Čítajte

Komora ešte v roku 2018 potrestala notára Miloslava Kováča pokutou pre pochybenia v dvoch Kočnerových kauzách.

Vtedajšia ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská však žiadala prísnejší trest - aby mu vzali notársky úrad.

Prečo jej disciplinárna komisia nevyhovela, nie je dodnes známe.

Notárska komora totiž už od roku 2018 odmieta sprístupniť rozhodnutie proti Kováčovi.

Reportér denníka SME Adam Valček preto komoru zažaloval, v záujem získania predmetnej informácie.

Kto pôjde s Pellegrinim?

Do konca mesiaca bude známe, kedy podpredseda parlamentu Peter Pellegrini odíde z klubu Smeru a koľko poslancov ho bude nasledovať.

Súvisiaci článok Pellegrini neodíde zo Smeru sám. Pôjdu s ním aj veľké esá strany Čítajte

Prípadný odchod s Pellegrinim zatiaľ verejne nechce komentovať nikto. Na odchode spolu s ním sú aj ďalší dvaja z piatich podpredsedov Smeru a takmer tretina poslaneckého klubu.

Skupina okolo Pellegriniho predpokladá, že sa bude postupne rozrastať. Časť smerákov s Pellegrinim odíde ešte do začiatku júlovej schôdze parlamentu a ďalší by tak mohli urobiť po letných prázdninách.

Pellegrini sa zrejme pokúsi založiť v parlamente vlastný poslanecký klub. Prečítajte si profil Petra Pellegriniho, ktorý vybavoval čiernu prácu a teraz chce novú stranu.

Otvorenie hraníc

Európska komisia odporučila, aby členské krajiny EÚ po 30. júni pristúpili na čiastočné a postupné zrušenie cestovných obmedzení pre občanov z tretích krajín.

Podľa eurokomisárky pre vnútorné veci by sa opätovné otváranie vonkajších hraníc Európskej únie malo diať na základe spoločného koordinovaného prístupu.

Súvisiaci článok Na Slovensku máme osem nových pozitívne testovaných, šiesti sú z východu Čítajte

Komisia odporučila členským i pridruženým štátom schengenského priestoru, aby kontroly na vnútorných hraniciach, zavedené z dôvodu šírenia choroby COVID-19, zrušili do 15. júna, dočasné obmedzenie pre nepodstatné cestovanie do priestoru EÚ predĺžili do 30. júna, a od 1. júla stanovili spoločný prístup k postupnému zrušeniu cestovných obmedzení aj na vonkajších hraniciach Únie.

Ryanair už oznámil, že od 1. júla obnoví dvanásť pravidelných liniek z bratislavského letiska. Slováci tak budú môcť využiť lety do Bulharska, Grécka či na Cyprus.

Počet nových prípadov nákazy koronavírusom na Slovensku oproti posledným dňom mierne poskočil. Laboratóriá hlásili osem pozitívnych testov. Z novonakazených sú šiesti muži z Rožňavského okresu a po jednom pozitívnom pacientovi pribudlo aj v okresoch Nitra a Trenčín.

Ohnisko nákazy je však podchytené, skupina osôb zo zahraničia je v izolácii.

Európske ocenenie pre šéfredaktorku SME

A na záver odporúčame najlepší európsky komentár roku. Napísala ho šéfredaktorka denníka SME Beata Balogová, ktorý ocenila medzinárodná porota Európskej novinárskej ceny v kategórii Názory.

Prečítajte si, Ako sme prestali byť súdružkami a súdruhmi.