Etický hacker Lupták: Sporné prípady špehovania sa už v zahraničí stali

Útok zvnútra robia aj urazení zamestnanci.

11. jún 2020 o 19:25 Roman Cuprik

Národná kriminálna agentúra zadržala v utorok štyroch ľudí pre podozrenia z údajného odpočúvania a sledovania štátnej počítačovej siete Govnet. Vo štvrtok podľa TV Markíza všetkých prepustili, polícia to nekomentuje.

Doterajšie informácie naznačujú útok zvnútra, proti ktorému je veľmi ťažké sa brániť, hovorí etický hacker Pavol Lupták. V rozhovore pre SME vysvetľuje aj to, prečo je reálna možnosť, že je celá kauza len veľké nedorozumenie.

Ako vnímate kauzu možného odpočúvania štátnej informačnej siete Govnet?

Je to veľký reputačný problém štátu. Keby by som sa niečo podobné dozvedel o nejakej banke, tak z tej banky okamžite odídem, pretože jej už nemôžem dôverovať. Asi by ste nechceli mať účet v banke, ktorej interní zamestnanci ju tunelujú alebo zneužívajú jej interné informácie.

Počas štvrtka polícia štyroch zadržaných ľudí prepustila a nikoho neobvinila. O čom to vypovedá?

Zrejme mala polícia nejaké podozrenie, ale chýbali dôkazy, prípadne tie dôkazy boli sporné.

Naozaj môže ísť o útok alebo je to len nedorozumenie medzi štátnymi orgánmi?