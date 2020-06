Správy, ktoré zaujali cudzincov.

12. jún 2020 o 11:47 The Slovak Spectator

1. Monokultúra je pre ekonomiku rovnako zlá ako pre les, hovorí v rozhovore Vladimír Šucha: Post-coronavirus Slovakia facing major challenge and it is not ready

2. Kým bicykloval naprieč Novým Zélandom, po svete sa šíril vírus. Angličan z Bratislavy opisuje svoju cestu cez pol zemegule do domácej karantény na Slovensku: From lockdown in New Zealand to home quarantine in Slovakia. A COVID-19 odyssey

3. Čitatelia si svojich novinárov volia každý deň, preto máme právo a povinnosť kontrolovať mocných, hovorí prvá slovenská víťazka Európskej novinárskej ceny Beata Balogová: The fight for the interpretation of democracy is happening here in central Europe

4. Nitra sa môže pochváliť hneď niekoľkými slovenskými prvenstvami: Nitra: A city of firsts (from our archive)

5. Liptov je bohatý na archeologické nálezy. Tentokrát sa našiel vzácny meč z doby bronzovej: Precious sword found in Liptov

6. Na Slovensku máme problém nielen s nedostatkom nájomných bytov, ale všeobecne s nedostatkom možností bývania: Rental housing has become a hot issue

7. Ekologická záťaž z kedysi najvýznamnejšej chemickej továrne v Uhorsku nie je dodnes vyriešená. Aktivisti hovoria o ekologickej katastrofe: Bratislava’s Istrochem is a chemical time bomb

8. Len máloktorá obeť obchodu s ľuďmi dostane na Slovensku odškodnenie: Slovakia lags in combating human trafficking, European experts say

9. Slovensko môže dostať z EÚ nečakaný balík peňazí. Ako pomôžu nám a nášmu životnému prostrediu: Slovakia urged to think green after pandemic

10. Slovensko vyhráva nad Britániou, píše bývalý poradca Tonyho Blaira pre The Slovak Spectator: Slovakia 10, Britain 0

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.