Výbor pre obranu a bezpečnosť čaká na viac informácii o kauze NASES

Podľa analytika by mala byť osobitná kontrola IT pracovníkov, ktorí sa starajú o štátnu počítačovú sieť.

12. jún 2020 o 13:20 SITA

BRATISLAVA. Pre kauzu možného sledovania štátnej počítačovej siete Govnet predseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽaNO) nateraz neplánuje zvolať jeho rokovanie.

Podľa Krúpu vyšetrovanie prebieha len niekoľko hodín a hrozil by únik informácií zo živého spisu.

Výbor potrebuje viac informácií

Myslí si, že stretnutie poslancov výboru má význam až po zverejnení prvých zistení políciou.

„Hneď, ako budú známe čiastkové informácie, má význam zvolať výbor a zistiť, čo je vo veci. Keby sme sa teraz niečo dozvedeli, hrozí únik informácií,“ povedal šéf výboru.

Podľa Krúpu si preto treba počkať na prvé závery vyšetrovania. Zdôraznil, že do celého procesu nezasahuje ani minister vnútra a nemal by poslancom čo povedať.

„Museli by sme si asi zavolať ako prvého policajného prezidenta. Ale prečo by nám mal ako politikom vysvetľovať, čo sa deje, pretože prebieha vyšetrovanie,“ doplnil Krúpa.

Podozrenia z odpočúvania

Policajti NAKA tento týždeň pri zásahu zadržali štyri osoby pri akcii v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES).

Zasahovali aj na úrade vlády. Na serveroch štátnej siete sa našli zariadenia, ktoré mohli odsledovať komunikáciu . Vznikli podozrenia z odpočúvania telefónov z prostredia vlády a štátnych úradov či sledovania e-mailovej komunikácie.

Preverovanie IT pracovníkov

Český bezpečnostný expert Andor Šándor si položil otázku, kto preveruje činnosť tých IT pracovníkov, ktorí sa o štátnu počítačovú sieť starajú. Podľa neho by malo správcov vládnej siete kontrolovať samostatné IT oddelenie špecialistov.

„Keď niekto vykradne samoobsluhu alebo banku, všimnete si to hneď. Ale ak niekto mesiace kopíruje informácie z počítačovej siete, nemusíte si to hneď všimnúť,“ poznamenal Šándor.

Podľa neho prípadné získané informácie nemuseli uniknúť do zahraničia. Ako však dodal, mnohí ľudia môžu mať záujem o cenné informácie z prostredia vlády a štátnych úradov.

Podľa šéfa brannobezpečnostného výboru Krúpu kauza NASES bude mať vntropolitický dopad a uvidí sa, či nie aj zahraničnopolitický.

„Ťažko vyhodnotiť, kde všade informácie išli. Každopádne, bavíme sa o softvérových aj hardvérových zariadeniach, ktoré boli využívané na to, aby bol Govnet sprístupnený aj záujmovým skupinám alebo ľuďom,“ priblížil Krúpa.

Pokračoval otázkou, či si vôbec vie niekto predstaviť, že by tretia strana odpočúvala Biely dom alebo Kremeľ.

„Tu ide o ohrozenie štátu, vyzradenie najtajnejších informácií a schopnosť ovplyvňovať dianie a rozhodovanie v štáte,“ poznamenal.

Podľa Krúpu úradníci na ministerstvách komunikujú o veciach, ktoré sa týkajú vedenia ministerstva, hovoria o rôznych citlivých informáciách, ktoré súvisia s procesmi rozhodovania, prípravy nákupov či legislatívy.

„Toto sú veci, ktoré boli sprístupnené ľuďom, ktorí do toho nemajú čo vidieť. Tie osoby môžu teraz vedieť, kto sú kľúčoví ľudia na ministerstve, ktorí ovplyvňujú zákony a exekutívne rozhodnutia, čiže máte absolútny prehľad o tom, čo sa deje v štátnej správe a v exekutíve,“ objasnil Krúpa s tým, že informácie dnes majú väčšiu cenu ako zlato.