Najdôležitejšie správy dňa: Súd zablokoval sporne prevedený majetok Bašternáka

12. jún 2020 o 18:30 Martin Vonšák

Ranení po útoku v škole vo Vrútkach sú v stabilizovanom stave.

Európsky priemysel rekordne klesol, Slovensko je tretie od konca.

Bašternákov sporne prevedený majetok zablokovali, štát chce odvolať konkurznú správkyňu.

Putin sa po mesiacoch prvý raz objavil na verejnosti, bez rúška.

Ranení po útoku v škole vo Vrútkach sú stabilizovaní

Zdravotný stav piatich pacientov, ktorých po štvrtkovom útoku vo Vrútkach hospitalizovali v Univerzitnej nemocnici Martin, je stabilizovaný.

Najľahšie poranenia utrpeli dvaja policajti, najťažšie učiteľka a žiak školy.

"Podstúpili vážne operačné zákroky a sú obidvaja hospitalizovaní na ARO. Pani učiteľka na oddelení pre dospelých, chlapec na Klinike detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny. Na JIS Kliniky detí a dorastu je dievčatko, ktoré malo bodné poranenia hrudníka a absolvovalo operáciu," informovala hovorkyňa nemocnice Katarína Kapustová.

Pri incidente v škole vo Vrútkach prišli o život dvaja ľudia. Dvadsaťdvaročný bývalý žiak z Martina vyzbrojený nožom najprv vošiel do školy, kde rozbil sklenenú výplň. Postavil sa mu zástupca riaditeľa, ktorého smrteľne zranil. Následne vtrhol do jednej z tried, kde napadol učiteľku a deti. Polícia ho napokon zastrelila.

Solidaritu po útoku vyjadrila Slovensku aj Európska komisia. Hlavný hovorca komisie Eric Mammer uviedol, že Komisia zdieľa šok a smútok Slovákov z tragédie vo Vrútkach.

Spresnil, že v mene predsedníčky eurokomisie Ursuly von der Leyenovej by chcel vyjadriť sústrasť a úprimnú podporu príbuzným a priateľom zástupcu riaditeľa, ktorý pri útoku zahynul.

"Zomrel pri nezištnom statočnom čine, keď chránil svojich kolegov a študentov - zachraňoval ich životy," uviedol Mammer.

Priemyselná produkcia Slovenska klesla, horšie je na tom už len Maďarsko a Rumunsko

Medzimesačný aj medziročný pokles priemyselnej produkcie na Slovensku bol v apríli v rámci Európskej únie tretí najhorší. Medzimesačne slovenský priemysel oslabil o 26,7 percenta a medziročne o 42 percent.

Horší medzimesačný pokles nastal iba v Maďarsku a Rumunsku.

Výraznejší medziročný pokles výroby evidovali len v Luxembursku a v Taliansku, informoval štatistický úrad EÚ Eurostat.

V rámci celej eurozóny priemyselná produkcia v apríli medzimesačne klesla o 17,1 percenta a v rámci celej EÚ o 17,3 percenta. Išlo o najhorší pokles v histórii záznamov Eurostatu.

Medziročne sa priemysel eurozóny v apríli zmenšil o 28 percent a priemysel celej EÚ klesol o 27,2 percenta, čo bol tiež najväčší pokles v histórii záznamov.

Súd zablokoval majetok, ktorý Bašternák previedol na rodinu

Okresný súd Bratislava I zablokoval majetok Ladislava Bašternáka, ktorý bol pred jeho právoplatným odsúdením sporne prevedený na jeho príbuzenstvo a ďalšie osoby.

Ide konkrétne o pozemky a nehnuteľnosti na Donovaloch, byty a spoluvlastnícke podiely v Bratislave, obchodné podiely, či štvorkolky a motocykle.

Súd podľa rezortu vnútra, ktorý v sporte o majetok zastupuje štát, takisto zakázal manželke odsúdeného a ďalším žalovaným prevádzať, prenajímať, dávať do užívania alebo zaťažovať vecnými bremenami majetok, ktorý na nich odsúdený previedol.

Ministerstvo zároveň pre porušenie povinností iniciovalo odvolanie konkurznej správkyne majetku Lenky Ivanovej.

Putin sa po mesiacoch prvý raz objavil na verejnosti

Sú to vyše dva mesiace, čo verejnosť naposledy videla ruského prezidenta Vladimira Putina.

Naposledy sa objavil koncom marca, keď sa zúčastnil sa stretnutí s podnikateľmi niekoľko dní predtým, ako oznámil čiastočné zastavenie ekonomiky s cieľom obmedziť šírenie nákazy novým koronavírusom.

Ukázal sa až dnes, vidieť ho bolo možné na ceremónii pri príležitosti Dňa Ruska. Najprv si pozrel vztyčovanie vlajky v Parku víťazstva na západe Moskvy a následne sa zúčastnil na odovzdávaní medailí Hrdina práce Ruskej federácie.

Na tvári pritom nemal rúško, podobne ako väčšina ocenených.