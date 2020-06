Poľsko otvorilo hranice, Slovensko obmedzuje voľný pohyb na 48 hodín

Epidemiologická situácia v niektorých častiach Poľska sa stále nezlepšila.

13. jún 2020 o 12:25 SITA

BRATISLAVA. Poľsko od dnešného dňa otvára svoje hranice, Slovensko však naďalej obmedzuje voľný pohyb s Poľskom len na 48 hodín.

Uvádza to ministerstvo vnútra na sociálnej sieti.

Poľská republika oddnes ruší kontroly na vnútorných schengenských hraniciach a otvára hranice s krajinami Európskej únie (EÚ), ktoré boli uzavreté v dôsledku pandémie.



Ministerstvo zároveň upozorňuje občanov, že pri návrate z Poľska nemusia ísť do karantény, ani nemusia predložiť negatívny test na Covodi-19 len vtedy, pokiaľ ich pobyt nepresiahol 48 hodín.

Stále však platí aj povinnosť preukázať dodržanie tejto lehoty príslušníkovi Policajného zboru SR pri kontrole.



Slovensko od dnešného dňa síce nebude vykonávať kontroly na hranici s Poľskom, no naďalej platia karanténne opatrenia v zmysle platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR.



„Osoby prichádzajúce na územie Slovenska z Poľska po dlhšom čase ako 48 hodín sa musia preukázať negatívnym testom na COVID-19, nie starším ako 96 hodín, príslušníkovi Policajného zboru SR. Ak sa pri vstupe na územie Slovenska nevykonáva kontrola, je potrebné bezodkladne odovzdať negatívny výsledok testu na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Následne sa takejto osobe nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby získania ďalšieho negatívneho výsledku na ochorenie COVID-19, ktorý si treba dať urobiť najskôr po 5 dňoch izolácie,“ vysvetlilo ministerstvo.

Rezort zároveň upozorňuje, že za nerešpektovanie opatrenia úradu verejného zdravotníctva hrozí pokuta vo výške do 1 659 eur.

„V blokovom konaní môžu orgány PZ SR a obecnej polície uložiť páchateľovi za nerešpektovanie tohto opatrenia pokutu vo výške do tisíc eur,“ dodal rezort.



Vstup do Poľska z územia Slovenska bude možný aj mimo hraničných priechodov Trstená-Chyžné a Vyšný Komárnik-Barwinek, a to bez povinnosti absolvovania domácej karantény v Poľsku či preukázania sa negatívnym testom na ochorenie Covid-19. V Poľsku však zároveň ostáva v platnosti povinnosť nosiť rúško v miestach ako sú prostriedky MHD, obchody, kiná, divadlá, masážne salóny, kostoly a úrady.



Vnútro tiež informuje, že epidemiologická situácia v niektorých častiach Poľska sa stále nezlepšila a chorobnosť sa v posledných dňoch zvýšila najmä v oblasti Sliezska, ktoré sa nachádza blízko hraníc so Slovenskom a situácia je tam naďalej vážna.

Vo vzťahu k Poľsku tak zostáva v platnosti odporúčanie slovenských úradov zvážiť nevyhnutnosť cestovania, najmä do oblasti Sliezska.