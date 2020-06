Pellegrini zatiaľ poslanecký klub nerieši, sústredí sa na september

Parlament klub asi neodobrí, myslí si Kollár.

14. jún 2020 o 10:55 TASR

BRATISLAVA. Diskusia o vytvorení samostatného poslaneckého klubu prípadnej novej strany Petra Pellegriniho po jeho odchode zo Smeru je nateraz predčasná.

Uviedol pre TASR Pellegrini. Priestor na prípadné zriadenie poslaneckého klubu vidí na septembrovej schôdzi parlamentu. Pellegrini cez týždeň oznámil, že odíde zo Smeru. Nasledovať ho budú aj ďalší súčasní poslanci Smeru.

Rozhodujúci september

"Pre mňa pravdepodobne rozhodujúci bude september, keď by sa mohlo v parlamente dohadovať o vzniku klubu, a tam tie počty môžu byť úplne iné," povedal počas týždňa Pellegrini.

Zatiaľ nekonkretizoval mená kolegov, ktorí by sa mohli pridať do jeho novej strany. Podľa vlastných slov by bol rád, kedy sa spoločne postavili pred médiá v najbližších dňoch. Verí, že v nasledujúcich mesiacoch bude záujemcov stále viac.

Podporu Pellegrinimu doteraz vyjadrili napríklad poslanci Smeru Ján Ferenčák, Matúš Šutaj Eštok či Richard Raši, Peter Žiga a Peter Kmec.

Dlhodobo s ním spolupracovala aj Denisa Saková, ktorá svoje rozhodnutie oznámi čoskoro. Podobne sa vyjadrili aj Ľubica Laššáková či Erik Tomáš.

Pellegrini by tak v prípade ich vstupu do jeho novej strany mal dostatok poslancov na vytvorenie klubu.

Podporia klub poslanci?

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) si myslí, že ak Pellegrini požiada o vytvorenie klubu, Národná rada mu pravdepodobne nevyhovie.

Je to podľa neho nekorektné voči voličom strany, ktorí poslancov do parlamentu zvolili. Kollár povedal, že k tejto otázke by sa musela zísť koaličná rada.

"Nie je bežné, že sa počas volebného obdobia vytvárajú nové kluby," skonštatoval Kollár pre TASR s tým, že poslanci dostanú mandát v politickej strane a tie si vytvoria kluby. "A tieto delenia, to už neprešlo voľbami, je to už len odtrhnutie. Je to nekorektné voči voličom pôvodnej materskej strany, čiže je dosť pravdepodobné, že klub nevytvoria," priblížil Kollár, ktorý si myslí, že poslanci Pellegrinimu neumožnia vytvoriť klub.

Zriadenie nového klubu by nepodporil predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš.

"Príde mi to nefér, kandidovali za inú stranu, a teraz sa zrazu tvária, že sú nová strana," reagoval pre TASR. O postoji celého klubu by sa museli dohodnúť s poslancami hnutia. Šipoš dodal, že poslancov, ktorí opustia svoj pôvodný klub, by vyzval, aby sa vzdali mandátu.

Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) zatiaľ nepovedal, či by zriadenie klubu Pellegriniho podporil. Tvrdí, že rokovací poriadok vytvorenie klubu pripúšťa. "Preskupovanie síl aj počas volebného obdobia je prirodzené v demokracii," podotkol pre TASR.

"Ja osobne som za dodržiavanie pomerov síl, ktoré vyšli z volieb," povedala pre TASR predsedníčka poslaneckého klubu Anna Zemanová (SaS) s tým, že ak by takáto situácia nastala, rokovať o tom budú v klube.

Osem poslancov

Poslanecké kluby sa zvyčajne kreujú na ustanovujúcej schôdzi parlamentu po voľbách.

Vytvoriť nový klub môžu poslanci aj v priebehu funkčného obdobia, musia však o to požiadať a musí im to podľa rokovacieho poriadku odsúhlasiť Národná rada.

Na vznik klubu je potrebných najmenej osem poslancov. Ak ich počet klesne pod túto hranicu počas volebného obdobia, klub zanikne.