Kollár označil vzťahy s prezidentkou za korektné

Predseda parlamentu nechce žabomyšie vojny.

14. jún 2020 o 12:32 TASR

BRATISLAVA. Vzťahy s prezidentkou Zuzanou Čaputovou označil predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) za korektné.

Ich komunikáciu označil v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike za štandardnú.

"Páči sa mi, že si stojí za svojím slovom," povedal Kollár. Prezidentka sa podľa neho snaží spájať. "Počas koronakrízy som sa snažil držať parlament tak, aby sme sa spájali," povedal predseda NR SR s tým, že nechce žabomyšie vojny.

"Môžem konštatovať, že parlament je kultivovanejší ako pred štyrmi rokmi," povedal.

Súvisiaci článok Čaputová: Najťažšie je robiť správne rozhodnutia (rozhovor) Čítajte

Predseda parlamentu tvrdí, že je za to, aby sa pri voľbe generálneho prokurátora robili verejné vypočutia. "Z takéhoto híringu vieme vybrať to najlepšie," povedal Kollár.

Kollár sa obáva, že ak Slovensko dostane miliardy eur od Európskej únie ako pomoc po koronakríze, nebude ich vedieť preinvestovať. Poukázal na to, že máme veľmi komplikovaný proces obstarávania.

V prípade, že sa Slovensku podarí peniaze získať, mali by podľa neho smerovať napríklad na stavbu nemocníc či železníc.

Slovensko s Českom označil Kollár "za súrodencov", pričom poukázal na spoločnú minulosť oboch krajín. Zároveň poznamenal, že politika českého premiéra Andreja Babiša mu je sympatická.

Podľa neho "má racionálne ekonomické myslenie". Ako tvrdí, rozprávať sa s prezidentom Milošom Zemanom bol pre neho zážitok na celý život. Predseda parlamentu poukázal, že v súvislosti s koronakrízou by bolo dobré, keby Slováci počas leta vycestovali do Česka a oni zas k nám.

Kollár sa vyjadril aj k téme tragédie na škole vo Vrútkach. "Všetci sme si mysleli, že sa to môže stať len v Amerike, tam to berú už ako súčasť života. U nás je to niečo nové," povedal Kollár s tým, že je dôležité, aby sa to dopodrobna a precízne vyšetrilo.

Chce, aby sa zistilo, čo bolo príčinou a či sa tomu dalo zabrániť. "Nemôžeme si na to zvyknúť," vyhlásil predseda parlamentu.

Ako doplnil, vláda sa bude musieť týmto zaoberať a plánuje apelovať na vyššiu bezpečnosť na školách. Podľa neho by učiteľka, ktorá vojde do triedy, mohla za sebou aj zamknúť dvere. Poukázal na to, že bezpečnosť na školách je potrebné zvýšiť.