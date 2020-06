Pellegriniho projekt zatiaľ meno nemá, zo spolupráce vylúčil ĽSNS

Nový politický projekt zatiaľ nemá názov.

14. jún 2020 o 13:09 TASR

BRATISLAVA. Podpredseda parlamentu Peter Pellegrini vylúčil spoluprácu jeho budúcej novej strany s ĽSNS.

V nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike uviedol, že je to jediná strana, s ktorou dopredu vylučuje spoluprácu. Ako tvrdí, ostatné je otázkou budúcnosti.

Budúci týždeň plánuje predstaviť ľudí, ktorí s ním odchádzajú zo Smeru.

Zatiaľ bez mena

Pellegrini poukázal, že dobrý ohlas na svoj odchod má nielen od niektorých poslancov Smeru, ale aj z regiónov.

To, kto ho podporí, však konkretizovať bližšie nechcel. Poznamenal, že zo strany odchádza, lebo si s Robertom Ficom (Smer) nevedel predstaviť ďalšiu spoluprácu.

Jeho nový politický projekt zatiaľ názov nemá, podľa neho to však nemusí byť ani nič prekvapivé. Poznamenal, že v strane sa budú nachádzať "skúsení politici v kombinácii s mladými tvárami."

Na otázku, či sa jeho odchodom neroztriešti ľavica, uviedol, že "sa uvidí, čo povedia voliči a čo si vyberú, či sa bude podpora deliť alebo sa presunie k jednému politickému subjektu." On sám nevníma, že by niečo trieštil. Ako doplnil, chce robiť "poctivú sociálno-demokratickú politiku".

Zároveň potvrdil, že v septembri ponúkne svoju funkciu podpredsedu parlamentu. Okrem toho bude mať snahu vytvoriť aj poslanecký klub.

Korektné vzťahy s prezidentkou

Podpredseda parlamentu pri príležitosti blížiaceho sa ročného výročia inaugurácie prezidentky Zuzany Čaputovej označil ich vzťahy za "mimoriadne korektné a veľmi otvorené".

Podľa neho prezidentka vždy dodržala slovo. Poukázal na to, že prezidentka vypĺňa aj medzeru tam, kde to predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) v tejto situácii nezvládol. Ako tvrdí, pozitívne vnímal kroky prezidentky, keď išla navštíviť firmy na južnom Slovensku, či to, že sleduje ochranu životného prostredia a problémy s vodou.

"To sú veci, kde jasne ukázala vláde, že by nemala meditovať len o rúškach a zdravotníckych veciach, ale mala by sa pozrieť na ekonomické problémy, ktoré nám hrozia," dodal Pellegrini.