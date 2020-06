Premiér: Sme rodina nebude mať šéfov stavebných úradov

14. jún 2020 o 14:11 TASR

BRATISLAVA. Ak sa potvrdí, že sa odpočúvali telefóny v celej štátnej správe, je to katastrofa.

V relácii televízie Markíza Na telo to vyhlásil premiér Igor Matovič (OĽaNO) v reakcii na tohtotýždňový zásah polície v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES).

"Je fakt, že zariadenia tam boli namontované. Boli namontované tam, kde nemali byť a boli to zariadenia, ktoré umožňovali sledovať akúkoľvek komunikáciu," povedal premiér s tým, že ak sa potvrdí, že komunikácia bola sledovaná, ide o katastrofu.

"Musíme naozaj počkať, kým to orgány činné v trestnom konaní vyšetria, a budeme potom asi aj riaditeľ SIS, aj ja vedieť povedať, ako to v skutočnosti bolo," dodal.

Matovič zopakoval, že 72 prednostov okresných úradov budú politickí nominanti a všetky ostatné pozície obsadia transparentným výberovým konaním. Premiér potvrdil, že hnutie Sme rodina nebude mať šéfov stavebných úradov.

Novela upravujúca výber generálneho prokurátora nie je podľa Matoviča napísaná "do zlého počasia". Reagoval tak na pasáž novely, kde sú definované dôvody odvolania šéfa prokuratúry.

Naznačil, že ak by krajinu opäť riadila bývalá vláda, je schopná takéto ustanovenie zneužiť. "Ja osobne by som to riešil tak, aby sa zákony nedali zneužívať podľa toho, kto nám momentálne vládne," povedal.

"Keď sa Daniel Lipšic prihlási, bol by som osobne rád, ale budem veľmi rád, ak budeme vyberať z desiatich rovnako kvalitných kandidátov, a tí ľudia na Slovensku sú," povedal k téme kandidátov na šéfa prokurátorov.

Premiér hovoril aj o stretnutí s predstaviteľmi maďarskej menšiny. Viacerí žiadajú zmenu preambuly Ústavy SR zo znenia "My, národ slovenský" na "My, občania Slovenskej republiky".

"Netreba upierať Slovákom, že sme štátotvorný národ. ... Ja osobne by som túto časť ústavy nemenil. Je to na diskusiu," reagoval Matovič.

Matovič pevne verí, že sa v súvislosti s útokom na škole vo Vrútkach podarí prijať také opatrenia, aby sa minimalizovala pravdepodobnosť takýchto tragédií.