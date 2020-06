Na Slovensko sa vrátilo 19 vedcov, projekt bude pokračovať

Projekt SASPRO bol úspešný, výzva na SASPRO 2 sa pre pandémiu posúva na november.

14. jún 2020 o 14:51 TASR

BRATISLAVA. Projekt SASPRO 1, ktorý sa zameriava na príchod vedcov na Slovensko, bol pre Slovenskú akadémiu vied (SAV) mimoriadne úspešný. Pre TASR to uviedol jej predseda Pavol Šajgalík s tým, že aj preto podala SAV spolu s Univerzitou Komenského v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave projekt SASPRO 2.

Avšak prvá výzva programu sa pre pandémiu ochorenia Covid-19 presunula z 1. júla na 1. novembra.

V rámci projektu SASPRO na Slovensku pôsobilo 38 vedeckých pracovníkov z celého sveta.

"Dostali sme na Slovensko naspäť 19 vedeckých pracovníkov, čo považujeme za úspech. Slovensko trpí tým, že máme odliv múdrych ľudí do zahraničia a toto je jeden z mála úspešných projektov, kde je tok opačný, a teda sa vracajú naspäť na Slovensko," vysvetlil Šajgalík.

Z ich štatistiky podľa neho vyplýva, že vedeckí pracovníci si vážili príležitosť, že na Slovensku môžu začať svoju kariéru ako lídri tímov a zároveň mohli pracovať na problematike, ktorú považujú za dôležitú.

"Z hľadiska SAV je to dôležitý prínos, pretože keď je inštitúcia zavretá do seba, tak recykluje témy školení, svojich školiteľov a keď to ide cez niekoľko generácií, inštitúcia sa nevyvíja. Nové tímy a nové témy sú obrovská príležitosť, ale aj úspech projektu SASPRO," zhodnotil.

Cieľom programu SASPRO 2 je prilákať vedcov zo zahraničia a vytvoriť im motivačné podmienky na prácu v rámci hostiteľských inštitúcií partnerov programu.

Rovnako dôležitou je aj snaha umožniť slovenským vedcom návrat zo zahraničia na Slovensko. Jednou z podmienok je, aby vedec istý čas pred podaním prihlášky nepracoval na Slovensku.

Program im umožňuje uchádzať sa o pracovný pobyt od 12 do 36 mesiacov, pričom vedná oblasť, v rámci ktorej môžu podávať prihlášku, nie je obmedzená. Príležitosť v rámci SASPRO 2 dostane 40 vedcov. Každá z univerzít príjme na svoje pracoviská po desať vedcov a zvyšných 20 bude pôsobiť na ústavoch SAV.

Projekt má hodnotu približne deväť miliónov eur. Prví vedci by mali na Slovensku začať pracovať na inštitúciách od mája 2021.