Dobré ráno: Fico sa musí báť, že Jankovská začne rozprávať

Ako dopadla bývalá štátna tajomníčka a sudkyňa.

15. jún 2020 o 23:09 Tomáš Prokopčák, Roman Cuprik

Jankovská sa zlomila, polícii oznámila, že bude vypovedať. Monika Jankovská nakoniec zrejme vôbec nevypovedala.

Aj takéto správy sa včera objavili v rôznych médiách, no isté fakty sú tieto: bývalá štátna tajomníčka, bývala sudkyňa a bývalá moja opička, ako o nej písal mafián Marian Kočner, strávila včera niekoľko hodín na nitrianskej NAKA.

Faktom tiež je, že si prezerala svoj spis a že za ňou prišiel jej advokát.

Čo sa teda dialo, ako na tom Monika Jankvoská je, čo ju čaká a o čom by mohla rozprávať?

Tomáš Prokopčák hovorí s Romanom Cuprikom.

Krátky prehľad správ

Policajný šéf Milan Lučanský sa do konca mesiaca rozhodne, čo s ním bude ďalej. Povedal to včera pred zasadnutím Bezpečnostnej rady. Takto sa dohodol s ministrom vnútra Romanom Mikulcom, ak by Lučanský odstúpil, zrejme sa zmenia pravidlá, ako sa bude vyberať nový policajný prezident.

Počas pandémie si Slováci navzájom pomáhali a takmer polovica obyvateľov sa zapojila do nejakej dobrovoľníckej aktivity. Ukazuje to prieskum Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, vedci spracovali viac ako dvetisíc odpovedí. Polovica z tých, ktorí sa zapojili do dobrovoľníckej činnosti, šili podľa SAV rúška.

Maroš Kramár sa včera neobjavil v novej relácii Inkognito. Hercom, ktorý sa v posledných dňoch spomína v kauze sexuálneho obťažovania a ktorý namiesto ospravedlnenia reagoval na kauzu útokom na ženy, sa teraz zaoberá vedenie televízie Joj.

Vydavateľstvo Perex, ktoré vydáva denník Pravda, požiadalo o dočasnú ochranu. Ide o štátnu pomoc pre firmy, ktoré zasiahla koronakríza. Zmyslom je chrániť podniky, ktoré nezvládajú platiť úvery, faktúry či nájomné. Vydavateľstvo má pritom finančné problémy dlhodobo, minulý rok podľa Finstatu vykázalo stratu viac ako milióna eur.

Hlboko vo vnútri zeme objavili vedci doteraz neznámy obrovský útvar. Nachádza sa takmer 3-tisíc kilometrov pod povrchom našej planéty na rozhraní medzi pevným plášťom a tekutým horúcim jadrom. Zrejme ho tvoria veľmi husté horniny, čo výskumníci zistili vďaka seizmickým vlnám.

Odporúčanie

Momentálne prebieha najväčší pokus v dejinách ľudstva. A áno, aj vy ste - či už to tušíte, alebo nie - jeho účastníkom. Pandémia nového koronavírusu radikálnym spôsobom zmenila naše životy, ktoré zo dňa na deň vyzerali úplne inak. To má, samozrejme, významný vplyv na mentálne zdravie celých populácií... a práve na tento fenomén sa pozrela v texte Najväčší psychologický experiment v dejinách prebieha práve teraz Lydia Denworth v magazíne Scientific American. To je moje dnešné odporúčanie.