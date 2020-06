Vydanie Jozefa Majského na Slovensko môže trvať aj 60 dní

Podnikateľa zadržali v stredu ráno v nemocnici v českom Šumperku.

18. jún 2020 o 14:41 TASR

BRATISLAVA, OSTRAVA. V prípade vydania podnikateľa Jozefa Majského zadržaného v nemocnici v českom Šumperku bude rozhodovať postupne Krajské štátne zastupiteľstvo v Ostrave, Krajský súd v Ostrave a napokon aj Vrchný súd v Olomouci.

Súdy rozhodnú o tom, či Jozefa Majského zoberú do predbežnej a napokon aj do vydávacej väzby. Celý proces vydania s najväčším urýchlením môže trvať 60 dní, pokiaľ by Jozef Majský sám nesúhlasil s vydaním na Slovensko. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Ostrave Klára Krystynová.

"V danej veci rozhoduje Krajský súd v Ostrave, keď najprv sa uskutoční predbežné šetrenie štátnym zástupcom Krajského štátneho zastupiteľstva v Ostrave. Predbežné šetrenie sa začína zadržaním osoby, o ktorej vydanie ide," povedala hovorkyňa.

Vysvetlila, že na súdoch sa následne uskutoční dvojfázové konanie.

"Po prvé sa rozhodne o vzatí/nevzatí do predbežnej väzby. Proti rozhodnutiu možno podať sťažnosť, o ktorej rozhodne Vrchný súd v Olomouci. V druhej fáze po skončení sa predbežného šetrenia súd rozhodne na verejnom zasadnutí, či sa osoba vydá do žiadajúceho štátu, teda na Slovensko. Proti tomuto rozhodnutiu je tiež možné podať sťažnosť - rozhodne o nej zase Vrchný súd v Olomouci," povedala Krystynová.

Ako zdôraznila, po skončení sa predbežného šetrenia súd rozhodne na návrh štátneho zástupcu, či sa osoba vydá do požadujúceho štátu. Ak súd rozhodne, že sa osoba vydá, vezme ju zároveň do vydávacej väzby alebo rozhodne o zmene predbežnej väzby na väzbu vydávaciu.

Celý proces s najväčším urýchlením môže trvať spravidla do 60 dní od zadržania osoby. Pri zjednodušenom vydaní, keď osoba súhlasí so svojím vydaním, to trvá do desiatich dní od vyslovenia súhlasu, zdôraznila hovorkyňa.

Polícia v stredu na sociálnej sieti potvrdila zadržanie podnikateľa Jozefa Majského v Českej republike. "Na základe európskeho zatýkacieho rozkazu vydaného Najvyšším súdom Slovenskej republiky bola osoba zadržaná ráno v nemocnici v Českej republike," uviedli policajti.

Najvyšší súd Slovenskej republiky vytýčil termín verejného zasadnutia, na ktorom má rozhodovať o odvolaní obžalovaného, na 1. júla. Súd trestné stíhanie Jozefa Majského prerušil v marci 2019 pre ťažkú chorobu. Jozefa Majského odsúdil bývalý Špeciálny súd na 12-ročný trest odňatia slobody už v roku 2007. Neskoršie ho súdil už súčasný Špecializovaný trestný súd v Pezinku.