Najdôležitejšie správy dňa: Vraždu poslanca mu nedokázali, súd kritizoval prácu prokuratúry

Pozrite si prehľad dnešného dňa.

18. jún 2020

Pokračovalo hlavné pojednávanie s Pavlom Ruskom v prípade objednávky vraždy Sylvie Volzovej, na súde vypovedali štyria svedkovia.

Muž obžalovaný z úkladnej vraždy mestského poslanca Mareka Rakovského je nevinný, rozhodol Špecializovaný trestný súd.

Štát by mohol preplácať príspevok na rekreáciu za zamestnávateľa, podľa Borisa Kollára by to zachránilo desaťtisíce pracovných miest.

Maďarský zákon o mimovládkach je v rozpore s právom Únie, Súdny dvor v Luxemburgu dal za pravdu Európskej komisii.

Zverejnili úryvky z knihy bývalého poradcu Donalda Trumpa Johna Boltona, v ktorej amerického prezidenta ostro kritizuje.

Prinášame prehľad najdôležitejších správ dnešného dňa:

Na súde s Ruskom v kauze objednávky vraždy vypovedal aj člen sýkorovcov

Vo štvrtok pokračovalo hlavné pojednávanie v kauze prípravy vraždy Sylvie Klaus-Volzovej. V prípade je obvinený bývalý riaditeľ televízie Markíza Pavol Rusko a ďalšie tri osoby zo slovenského podsvetia.

Súd vypočul štyroch svedkov. Bývalá manželka obžalovaného Ruska Viera uviedla, že na likvidáciu Volzovej nebol dôvod. Zároveň ju označila za vinníčku kauzy Gamatex a povedala, že práve ona "priniesla do televízie podsvetie".

Bývalý Ruskov ochrankár Branislav Naništa potvrdil indície, že Ruska mohol niekto ohrozovať.

Ruskov bývalý šofér Radovan Ondruš spomínal, že bol s exšéfom televízie v Banskej Bystrici, keď ten išiel do sídla bezpečnostnej služby bosa Mikuláša Černáka. Nevie však vraj nič o tom, že by Rusko odovzdával 500-tisíc korún Černákovmu pobočníkovi Milošovi Kaštanovi (Černák, Kaštan a okrem nich aj Róbert Lališ sú v prípade tiež obžalovaní, pozn.).

Člen bratislavskej skupiny sýkorovcov Róbert Bíly pred súdom tvrdil, že v lete 1998 alebo 1999 počul na terase reštaurácie Bajkal od dnes už zavraždeného bosa skupiny Petra Čongrádyho, že sú nejaké problémy s Volzovou a že bola aj objednávka na jej likvidáciu.

Pojednávanie bude pokračovať 29. septembra.

Muž obžalovaný z vraždy mestského poslanca Rakovského je nevinný

Špecializovaný trestný súd rozhodol, že Peter Paľov, obžalovaný z úkladnej vraždy mestského poslanca a advokáta Mareka Rakovského, je nevinný.

"Nebolo dokázané, že skutok spáchal obžalovaný," uviedol v odôvodnení rozsudku predseda senátu Ivan Matel. Sudca poukazoval na množstvo neurčitostí v obžalobe, ktorú podal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry.

Zároveň pripomenul, že sa polícii a prokuratúre nepodarilo zistiť ani len hypotézu skutočného motívu vraždy. "Aj prokurátor si je vedomý neucelenosti skutkových zistení," povedal šéf senátu Ivan Matel.

Rozsudok nie je právoplatný. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal voči nemu odvolanie. Tvrdí, že senát nevyhodnotil všetky dôkazy správne.

O odvolaní rozhodne Najvyšší súd.

K vražde došlo v júli 2013 v Žiari nad Hronom, poslanec zahynul pri výbuchu svojho auta. Pri atentáte použili nástražný výbušný systém, ktorý umiestnili na spodnej časti jeho vozidla.

Počas jazdy vozidlo vybuchlo a poslanec utrpel devastačné zranenia, ktorým na mieste podľahol.

Preplácanie príspevku na rekreáciu môže zachrániť desaťtisíce pracovných miest

Štát by mohol preplácať príspevok na rekreáciu za zamestnávateľa, oznámil na tlačovej konferencii predseda Národnej rady Boris Kollár.

"Verím, že budeme môcť aj tomuto segmentu týmito poukážkami rozhodne veľmi masívne pomôcť," poznamenal Kollár.

Ministerstvo dopravy a výstavby podľa generálneho riaditeľa sekcie cestovného ruchu Radúza Dulu navrhuje, aby výška zostala na sume 500 eur, štát by však mal refundovať tento príspevok za zamestnávateľa. V súčasnosti je to zhruba 55 percent.

"Vychádzame z toho, že do príspevku na rekreáciu sa zapojí do 450-tisíc ľudí. V prípade, že sa tak stane, zachránime približne 20- až 30-tisíc pracovných miest, ktoré sú dnes v oblasti cestovného ruchu a v príslušných službách, ktoré s tým súvisia," priblížil.

Ak by sa v tomto smere neurobilo nič, malo by to podľa Dulu dosah na štátny rozpočet vo výške 323 miliónov eur.

"V prípade, že zavedieme takúto schému refundácie zamestnávateľovi za rekreačný poukaz, tak pri 450-tisíc využitých poukazoch bude znamenať, že to bude mať nulový dosah na štátny rozpočet," povedal s tým, že to súvisí so záchranou tisícok pracovných miest.

O návrhu už rokovala koaličná rada a momentálne je v štádiu prepočítavania. Ak by sa návrh dostal do parlamentu, mal by sa podľa Kollára prerokúvať v skrátenom legislatívnom konaní.

Maďarský zákon o mimovládkach je v rozpore s právom Únie

Obmedzenia zahraničného financovania mimovládnych organizácií v Maďarsku, ktoré vyplývajú zo zákona z roku 2017, nie sú v súlade s právom Európskej únie.

Rozhodol o tom Súdny dvor v Luxemburgu, ktorý v tejto veci podporil Európsku komisiu. Tá sa na súd obrátila po tom, čo maďarská vláda odmietla nariadenia zrušiť.

Kontroverzný zákon podľa súdu "predstavil diskriminačné a neodôvodnené obmedzenia" pre občianske skupiny a ich podporovateľov a porušil európske pravidlá o slobodnom pohybe kapitálu a základné práva EÚ, vrátane tých na súkromný a rodinný život, na slobodu združovania a na ochranu osobných údajov.

Zákon mal formálne zvýšiť transparentnosť financovania mimovládok a bojovať s praním špinavých peňazí. Pravidlá sa však zameriavali najmä na skupiny, ktoré aspoň čiastočne financuje maďarsko-americký miliardár George Soros.

Podľa zákona museli napríklad maďarské občianske skupiny, ktoré dostávajú zo zahraničia viac ako 7,2 milióna forintov (v prepočte zhruba 20 900 eur) ročne nahlásiť túto skutočnosť súdu a v ich online a tlačených publikáciach oznámiť, že sú financované zo zahraničia.

Okrem toho tiež museli menovať svojich zahraničných sponzorov, ktorí im ročne dávajú viac ako 500-tisíc forintov (1 450 eur).

Exporadca Trumpa: Za podporu bol ochotný prehliadať porušovanie ľudských práv

Kniha bývalého poradcu amerického prezidenta Donalda Trumpa Johna Boltona The Room Where It Happened: A White House Memoir (Miestnosť, kde sa to stalo: Memoáre z Bieleho domu) síce vyjde až na budúci týždeň, ale úryvky z nej zverejnili už teraz.

Bolton v knihe tvrdí, že Trump žiadal čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, aby mu pomohol znovu vyhrať prezidentské voľby naplánované na rok 2020. Trump bol za to ochotný prehliadať porušovanie ľudských práv v Číne.

Trump vraj dokonca Si Ťin-pchingovi povedal, že masové zadržiavanie moslimských Ujgurov v táboroch je "presne tá správna vec, ktorú treba robiť".

Bolton v ostro kritickej knihe píše, že Trumpovo sústredenie sa na získanie druhého funkčného obdobia bolo hnacím motívom jeho zahraničnej politiky a že hlavní poradcovia bežne zhadzovali republikánskeho lídra za jeho neznalosť základných geopolitických faktov.

Trump označil Boltonovu knihu za "čistú fikciu". Hovorí, že ide o "kompiláciu lží a vymyslených príbehov", ktorých cieľom je ukázať prezidenta v zlom svetle.

"Mnohé z absurdných vyhlásení, ktoré som údajne povedal, som nikdy nepredniesol," reagoval Trump.