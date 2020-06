Správy o Slovensku, ktoré tento týždeň zaujali cudzincov.

19. jún 2020 o 12:34 The Slovak Spectator

1. Zázrak? Čomu vďačí Slovensko za doterajší úspech proti Covidu: The COVID-19 miracle. What happened in Slovakia?

2. Letná škola nie je len na “odloženie” detí. Viaceré úspešne fungovali aj pred pandémiou: Summer schools to help kids catch up after pandemic. Ministry will fund them with half a million

3. Írsko oslavovalo svojho velikána videom. Zaznel v ňom aj slovenský jazyk: Slovakia joins Ulysses-inspired Bloomsday celebration

4. Problémom Slovenska nie je priveľa malých obcí, ale to, že nespolupracujú: Small town blues. Local government system should be overhauled, say experts

5. Žltý, červený, alebo radšej biely? V Bratislave si medzi zdieľanými bicyklami môžete vyberať: Yellow, red or white bike? Bratislava has several sharing options



6. Trnava hostí obľúbený rytiersky turnaj na koňoch: Knights have arrived to Trnava. To compete on horses



7. V dedinke Uhrovec sa narodili hneď dve významné historické osobnosti. Dokonca v tom istom dome: Uhrovec has one very important house

8. Sušenie v aute či nocovanie v úľoch. Ako na strednom Slovensku zachraňovali sysle: A night in cars or beehives. More than 500 ground squirrels saved after floods

9. Na Slovensku pribudla nová cyklotrasa, po ktorej sa dostanete až do Česka: New cycling route connects two countries, two regions and two castles



10. Plánujete cestu do zahraničia? Tento manuál sa vám môže zísť: How to travel to and from Slovakia post-coronavirus

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.