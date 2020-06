Koaliční poslanci navrhujú zákaz hazardu bez potreby petície

Navrhujú aj prísnejšie tresty za týranie zvierat.

22. jún 2020 o 13:47 TASR

BRATISLAVA. Koaliční poslanci Národnej rady (NR) SR navrhujú, aby mohli obce na svojom území zakázať hazardné hry aj bez potreby petície občanov.

Umožniť by to mala novela zákona o hazardných hrách, ktorú poslanci predložili do parlamentu.

Zbytočná petícia

Kompetencia samosprávy v oblasti regulácie hazardných hier by sa tak podľa nich posilnila.

Poslanci si myslia, že podmienka petície na prijatie všeobecne záväzného nariadenia zakazujúceho hazardné hry je nadbytočná.

Zloženie samosprávnych zastupiteľstiev vyjadruje podľa predkladateľov vôľu obyvateľov, ktorí cez komunálne voľby udelili poslancom mandát na ich zastupovanie.

Argumentujú tiež, že právne poriadky členských štátov EÚ nepodmieňujú zákaz hazardu predložením petície obyvateľov obce.

V súčasnosti platí, že takúto petíciu musí podporiť najmenej 30 percent obyvateľov obce, respektíve 15 percent občanov v prípade Bratislavy a Košíc.

Obmedzenie hazardu na území obce je preto podľa poslancov problematické.

"Následkom súčasnej právnej úpravy je, že obec nedokáže včas zabezpečiť ochranu záujmov obyvateľov pred negatívnymi dôsledkami hazardu," uviedli predkladatelia.

Podaním petície sa občania obce sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier.

Poslanci upozorňujú, že v slovenskom právnom poriadku chýba jasné definovanie pojmu "verejný poriadok".

"Obec a ani samotný petičný výbor objektívne nie sú schopní preskúmavať narúšanie verejného poriadku v situácii, keď je obsah tohto pojmu právne neurčitý a jednotliví občania môžu legitímne vzhliadať narúšanie verejného poriadku z rôznych dôvodov," napísali poslanci s tým, že pre obce a mestá je potom veľmi ťažké zabezpečovať podklady, ktorými by preukazovali kvalifikované narúšanie verejného poriadku. Aj to je podľa nich ďalší dôvod na vypustenie potreby petície.

Prísnejšie tresty za týranie

Nová legislatíva by v prípade schválenia mohla byť účinná od 1. októbra 2020.

Týranie zvierat a zanedbanie starostlivosti o zviera by sa mohli po novom trestať prísnejšie. Koaliční poslanci navrhujú sprísnenie trestnej sadzby z dvoch rokov na šesť mesiacov až tri roky.

Do Národnej rady predložili novelu trestného zákona a zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Tieto skutky by po novom mali byť podľa nich zaradené do kategórie trestných činov proti životnému prostrediu. Poslanci navrhujú aj novú skutkovú podstatu trestného činu organizovania zápasov zvierat.

"Cieľom návrhu zákona je zmena systematického zaradenia trestných činov týrania zvierat a zanedbania starostlivosti o zviera, a to ich presunom medzi trestné činy proti životnému prostrediu, kam po správnosti vecne patria. Touto zmenou sa zároveň dosiahne stav, keď skrátené vyšetrovanie o týchto trestných činoch budú vždy vykonávať vyšetrovatelia (konkrétne vyšetrovatelia odboru environmentálnej kriminality Policajného zboru)," vysvetlili predkladatelia.

Prísnejší postih za týranie zvierat a zanedbanie starostlivosti navrhujú podľa vlastných slov na základe skúsenosti z aplikačnej praxe. Tá podľa nich dokazuje, že vo väčšine prípadov sa pri prvopáchateľoch týranie zvierat kvalifikuje len ako priestupok s uložením pokuty, prípadne sa využíva podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody. "Čo absolútne neplní funkciu individuálnej a ani generálnej prevencie a nechráni spoločnosť pred páchaním tejto závažnej trestnej činnosti," podotkli.

Skutková podstata trestného činu organizovania zápasov zvierat má byť rozsiahla. Vymenúvať má protiprávne konania, ako sú štvanie zvierat, cvičenie zvieraťa na inom zvierati, ale aj chov, držanie, obchodovanie alebo iné nakladanie so zvieratami s cieľom organizovania zápasov zvierat, pričom je trestná aj účasť na takomto zápase.

Účinnosť navrhujú od 1. novembra 2020.