Vlani splnili 26 zo 121 plánovaných aktivít pre integráciu Rómov

Úlohy sa týkajú siedmich oblastí.

22. jún 2020 o 15:01 TASR

BRATISLAVA. Zo 121 aktivít, ktoré sa pri plnení akčných plánov Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 mali zrealizovať v roku 2019, splnili zodpovední aktéri 26.

Vyplýva to z monitorovacej správy plnenia Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 za rok 2019, ktorú v pondelok predložilo Ministerstvo vnútra SR do medzirezortného pripomienkového konania.

"Priebežne sa realizuje ďalších 54 aktivít, v príprave realizácie bolo 14 a 23 naplánovaných aktivít sa nesplnilo. Štyri aktivity neboli vyhodnotené," dodáva rezort vnútra v správe, ktorá každoročne informuje o stave plnenia úloh zo strany rezortov a ďalších inštitúcií.

Sedem oblastí

Úlohy sa týkajú siedmich oblastí (vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, bývanie, finančné zabezpečenie, nediskriminácia a prístupy k väčšinovej spoločnosti), pre ktoré sú vytvorené a schválené akčné plány.

"Celkový objem čerpaných finančných zdrojov na plnenie opatrení v jednotlivých oblastiach stratégie v roku 2019 bol 118 158 402 eur," dodalo Ministerstvo vnútra.

Najvyššia čiastka vyčerpanej alokácie podporila projekty v oblasti zamestnanosti (55 718 533 eur) a vzdelávania (43 694 891 eur).

Žiadne aktivity smerom k väčšinovej spoločnosti

V prípade aktivít v oblasti bývania sa vyčerpalo 11 187 814 eur, pre aktivity na podporu zdravia 5 303 662 eur, na aktivity zamerané na zabránenie diskriminácie použili 2 244 402 eur, v prípade oblasti finančného zabezpečenia 9 100 eur.

Žiadne aktivity a teda ani žiadne prostriedky sa nečerpali v prípade akčného plánu v oblasti prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti - iniciatíva integrácie Rómov prostredníctvom komunikácie.

Materiál taktiež uvádza, že prostredníctvom dotácií Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v pôsobnosti Ministerstva vnútra podporili 125 projektov v jednotlivých oblastiach a druhoch aktivít.

Viac ako polovica tejto sumy - 529 504 eur, sa týkala zabezpečenia technickej vybavenosti a rekonštrukcií bývania.