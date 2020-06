Na severe platí výstraha pred dažďom, na horách zosilnie vietor

V utorok bude veterno najmä na východe krajiny.

22. jún 2020 o 19:19 TASR

BRATISLAVA. V niektorých okresoch severného Slovenska naďalej platí výstraha druhého stupňa pred dažďom. Platí pre okresy Námestovo, Tvrdošín, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Humenné a Snina, informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke. Výstrahy platia do 21.00 h.

V týchto lokalitách platia aj hydrologické výstrahy pred povodňami z trvalého dažďa. SHMÚ vydal v tejto súvislosti výstrahu druhého stupňa. Tá platí aj v okresoch Senica, Skalica a Liptovský Mikuláš. V okrese Michalovce platí výstraha prvého stupňa pred povodňami.

V utorok bude veterno najmä na východe krajiny. Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí pre niektoré okresy Prešovského a Košického kraja od 7.00 do 20.00 h.

V týchto okresoch sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne ojedinele v nárazoch rýchlosť 65 - 70 kilometrov za hodinu.

Podľa meteorológov by malo byť od pondelkového večera až do utorka do 10.00 h veterno aj na horách.

V tejto súvislosti vydali meteorológovia výstrahu prvého stupňa pred vetrom na horách, ktorá platí pre niektoré okresy v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji.

V týchto lokalitách sa v polohách nad 1000 metrov ojedinele očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu.