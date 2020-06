Šanta bude kandidovať na generálneho prokurátora, ak ho navrhne niekto relevantný

Ján Šanta dozoroval aj kauzu prvého nebankového subjektu na Slovensku.

23. jún 2020 o 11:09 TASR

BRATISLAVA. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta kandidatúru na funkciu generálneho prokurátora SR prijme, ak ho navrhne relevantný subjekt a bude mať masívnu podporu.

"Pre mňa by bolo najideálnejšie, ak by navrhovateľmi boli subjekty jednak z akademického prostredia, kde pôsobím 25 rokov. Mám na mysli teda najmä právnické fakulty na jednej strane, možno medzitým aj nejaká iná profesijná právnická organizácia, a končiac konkrétnymi poslancami. To znamená, že takáto masívna podpora by bola tou skutočnosťou, keď by som už nemal dôvod hovoriť nie," uviedol pre TASR prokurátor.

Šanta dozoroval známu kauzu televíznych zmeniek, v ktorej figuroval bývalý riaditeľ TV Markíza Pavol Rusko, podnikateľ Marian Kočner a najnovšie Štefan Ágh.

Od začiatku, od roku 2004 dozoroval kauzu nebankoviek, v ktorej je obžalovaný podnikateľ Jozef Majský, ako aj proces s východoslovenským podnikateľom Mikulášom Varehom.

Zastrešoval aj kauzu prvého nebankového subjektu na Slovensku Unifa Invest Košice z roku 1995.

Unifa Invest lákala investorov na 60-percentný výnos ročne a bola prvou skrachovanou nebankovou inštitúciou na Slovensku. Dozoroval vyše 30 vrážd, množstvo drogových trestných činov a prípady viacerých zločineckých skupín na východnom Slovensku vrátane zločineckej skupiny pod vedením Róberta Holuba.