Kollár: Nemôžeme dopustiť šírenie nenávisti a opakovanie histórie

Šéf parlamentu sa stretol s predstaviteľmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

23. jún 2020 o 14:03 TASR

BRATISLAVA. Nemôžeme dopustiť, aby sa na Slovensku šírila nenávisť a aby sa opakovala história. Treba si pripomínať odkaz hrdinov padlých v boji proti fašizmu. Vyhlásil to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) po utorkovom stretnutí s predstaviteľmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB). Spolu s predsedom SZPB Pavlom Sečkárom pripomenuli potrebu vzdelávania mladej generácie v tejto oblasti.

Mladá generácia totiž podľa Kollára nevie o dôležitých historických míľnikoch. Cíti preto zodpovednosť ju o tejto časti slovenských dejín ďalej edukovať. "Nemôžeme dopustiť, aby sa na Slovensku šírila nenávisť, aby sa opakovala história," povedal Kollár s tým, že národ, ktorý si nepamätá svoju minulosť, nemá budúcnosť. "Keď sa nepoučíme z chýb minulosti, budeme si nimi musieť prejsť znova a prežiť si to opäť," upozornil.

Organizácia má podľa šéfa parlamentu opodstatnenie a je jej vďačný za pripomínanie histórie cez organizovanie rôznych aktivít, ako sú napríklad súťaže pre základné i stredné školy či zájazdy na pamätné miesta, medzi nimi aj do nemeckého nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Sečkár chce, aby sa projekty, ktoré už niekoľko rokov organizujú, zaradili aj do plánov škôl. Kollár si myslí, že by sa v spolupráci s ministerstvom školstva mohla zorganizovať súťaž medzi žiakmi v súvislosti s týmto historickým obdobím.

Poukázal tiež na príchod ekonomickej krízy, ktorá príde po kríze s novým koronavírusom. Pripomenul, že aj Hitlerovmu nástupu predchádzala kríza. V súvislosti s ekonomickou krízou preto varuje Kollár pred "rôznymi mesiášmi". Vedenie zväzu tiež pozval na návštevu Izraela, ktorú organizuje NR SR, kde by mali navštíviť múzeum holokaustu.

Svoj osobný postoj k prezidentovi Slovenského štátu Jozefovi Tisovi nechcel Kollár prezentovať. "Čokoľvek poviem, 'naštvem' jednu polovicu ľudí," reagoval na novinárov s tým, že ide o veľmi komplikovanú otázku. Poukázal na to, že viacerí jeho príbuzní neprežili holokaust. "Bolo to fašistické Slovensko," vysvetlil svoj postoj k Slovenskému štátu.