Fico chce Smeru šéfovať aj po rozštiepení strany, Blaha by post podpredsedu neodmietol

Jediným predsedom strany je celých 21 rokov.

23. jún 2020 o 20:00 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Najmenej dvakrát sa už snažil šéf Smeru Robert Fico zo straníckej politiky odísť. Nepodarilo sa to, a napriek ústupu do opozície a rozkolu v strane je rozhodnutý viesť Smer ďalej.

Pred šiestimi rokmi sa Fico chcel stať prezidentom, no boj s Andrejom Kiskom v druhom kole prehral. Vlani sa chcel stať predsedom Ústavného súdu, no opäť narazil na Kisku, ktorý dopredu naznačoval, že by ho nevybral ani za ústavného sudcu.

V utorok Fico vyhlásil, že chce Smer viesť aj po 21 rokoch na jeho čele.

Pred štyrmi rokmi mu operovali srdce a vlani zo snemu strany odišiel pre vysoký tlak. Minulý týždeň na tlačovej besede tvrdil, že sa v súčasnosti len nevie zbaviť nádchy.

„Budem kandidovať na post predsedu strany s tým, že pripravím stranu na ďalšie parlamentné voľby," vyhlásil Fico po zasadnutí poslaneckého klubu Smeru. Po odchode jedenástich poslancov okolo Petra Pellegriniho mu zostane 26 poslancov.

"Mojou povinnosťou v tomto okamihu je opäť prevziať zodpovednosť za stranu, pretože je to vážna vec," hovorí Fico.

Na otázku SME, či v Smere zostal niekto, kto by ho mohol vyzvať na súboj o predsednícke kreslo, šéf Smeru neodpovedal. "Nerozumiem tejto otázke," reagoval.

Blaha by funkciu prijal