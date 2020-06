Kaliňák sa necíti ako politik, o funkciu v Smere nemá záujem

Kaliňák do parlamentu vo voľbách nekandidoval. Venuje sa okrem iného právnemu zastupovaniu.

23. jún 2020 o 16:22 SITA

BRATISLAVA. Súčasný podpredseda Smeru-SD Robert Kaliňák na mimoriadnom sneme strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) sa s veľkou pravdepodobnosťou nebude uchádzať o opätovné zvolenie do tejto funkcie.

„To je najväčšia pravdepodobnosť,“ reagoval Kaliňák na otázku, či na sneme strany namiesto neho delegáti zvolia na post podpredsedu niekoho iného.

Právne zastupovanie Smeru

Kaliňák do parlamentu vo februárových voľbách nekandidoval. Venuje sa okrem iného právnemu zastupovaniu.

Na Ústavnom súde SR napríklad zastupoval Smer-SD. Išlo o podnet, v ktorom poslanci Smeru-SD napadli zákon, ktorý umožňoval štátu získavať údaje od mobilných operátorov o občanoch nakazených koronavírusom.

„To, že budem zastupovať Smer alebo sa venujem tejto veci v nejakej podobe v Smere, to určite robiť budem, lebo ma to baví. Čiže my úzko určite spolupracovať budeme. Priama výkonná politika je trošku inakšia, z ktorej som odišiel,“ doplnil Kaliňák.

Fico má záujem o spoluprácu

Robert Fico v utorok čelil otázke, či si Kaliňák a bratislavský krajský predseda Smeru-SD Martin Glváč zachovajú stranícke funkcie. Fico tvrdil, že o spoluprácu má záujem.

„Keď budú mať záujem spolupracovať so stranou Smer. Viem, že obidvaja tento záujem majú, tak budem veľmi rád s nimi spolupracovať,“ vyjadril sa Fico.



Kaliňák ako minister vnútra skončil vo vláde v roku 2018, keď podal demisiu premiér Fico po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. Kaliňák sa vrátil do parlamentu a ku koncu roka 2018 sa vzdal poslaneckého mandátu.

Glváč v tohtoročných voľbách do parlamentu nekandidoval. Vlani v novembri sa vzdal funkcie podpredsedu parlamentu. Pôvodne mal čeliť návrhu na odvolanie z parlamentnej funkcie pre jeho údajnú komunikáciu s obžalovaným podnikateľom Marianom Kočnerom.