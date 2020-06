Rastie záujem o využívanie elektronických služieb štátu

V apríli bolo 14-krát viac vydaní z domu ako priamo z oddelenia dokladov.

23. jún 2020 o 19:30 SITA

BRATISLAVA. Podľa štatistiky Ministerstva vnútra SR (MV SR) vzrástol počet Slovákov, ktorí požiadali z domu o vydanie podpisových certifikátov potrebných k elektronickému podpisu.

Keďže podpisové certifikáty si občania môžu aktivovať aj z domu, mnohí túto možnosť aj využili. V apríli bolo 14-krát viac vydaní z domu ako priamo z oddelenia dokladov.

V máji to bolo 2-krát viac. Celkovo sa počet pohyboval v marci a v máji tohto roka na hodnotách viac ako 7-tisíc aktivovaných podpisových certifikátov.

V apríli to bolo menej, a to 5 364 žiadostí. Informovala o tom PR manažérka Eva Sérová zo spoločnosti PR Bonus Consulting.

Elektronizácia napreduje

Počet občanov, ktorí si podpisové certifikáty nechali vydať na oddeleniach polície, bol najmenší v apríli, a to len 363. Prispel k tomu fakt, že ľudia minimalizovali svoj pohyb vonku na základe nariadení v súvislosti s Covid-19.

Podľa údajov za marec až máj 2020 je počet občanov s nevydanými podpisovými certifikátmi a neaktivovanými občianskymi preukazmi 52 911. Zároveň na základe oficiálnych údajov MV SR, počet novovydaných občianskych preukazov od marca do apríla poklesol. Následne v máji znova vzrástol na 28 539 dokladov.



„Zodpovedne môžem povedať, že elektronizácia sa posúva o krok ďalej. Vďaka nej vieme vybaviť viac, ako sme si doteraz mysleli. Týka sa to občanov a firiem vo vzťahu k úradom, firiem medzi sebou a s ich zákazníkmi, a nakoniec už aj občanov medzi sebou," uviedol Ivan Kühn zo spoločnosti Disig, a.s.

"Elektronicky podpísané dokumenty si už vieme vymieňať, teraz je čas ich aj používať. Potrebujeme k tomu občiansky preukaz s čipom (eID), čítačku čipových kariet a aplikáciu na vyhotovenie podpisu. Rovnako sa na elektronickej zmluve môžu dohodnúť aj občania medzi sebou, napríklad pri predaji auta. Vo všeobecnosti na tom môžeme len ušetriť,“ dodal Ivan Kühn.

Elektronický podpis

Podávanie a zasielanie elektronicky podpísaných dokumentov úradom je možné cez portál Slovensko.sk alebo prostredníctvom internetových stránok s elektronickými službami poskytovanými štátnymi a verejnými inštitúciami.

Novinkou je, že tieto služby sa dajú využívať a dokumenty elektronicky podpísať aj pomocou mobilného zariadenia.

Riešenie je intuitívne s mnohými vylepšeniami, napríklad prenesenie dokumentu do mobilu pomocou QR kódu a podpis v mobile kvalifikovaným “mobilným” certifikátom.

Všetky tieto služby sú primárne viazané na aktivované podpisové certifikáty uložené v elektronickom občianskom preukaze (eID). Bez opustenia domova či kancelárie môže elektronické služby využívať viac ako 2 milióny občanov. Stačí, aby k tomu použili počítač a potrebný softvér.