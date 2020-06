Slováci očakávajú sociálne inovácie najmä v zdravotníctve

Väčšina Slovákov nepozná žiadne sociálne inovácie, ukázal prieskum.

23. jún 2020 o 19:54 TASR

BRATISLAVA. Sociálne inovácie sú pre ľudí na Slovensku stále nepoznanou a nejasnou témou. Ukázal to májový prieskum agentúry Focus pre Nadáciu Pontis.

Až 81 percent respondentov podľa neho nepozná žiadnu sociálnu inováciu, či už na Slovensku alebo v zahraničí.

Sociálne inovácie proti nedostatkom v spoločnosti

"Ostatní respondenti menovali rozmanité oblasti, ktoré považujú za sociálne inovácie. Uviedli príklady z rómskej problematiky, sociálnej pomoci, riešenia pre nezamestnanosť a sociálne podniky i riešenia pre seniorov," uviedla PR manažérka Nadácie Pontis Zuzana Schaleková.

"Sociálne inovácie, ktoré často vznikajú v občianskom sektore, môžu byť nápomocné pri reagovaní na nedostatky v spoločnosti. Je potrebné uvedomiť si, že inovácie nie sú len o nových technológiách. Príklady nájdeme aj v oblasti vzdelávania, boja s chudobou, medzi rôznymi formami znevýhodnenia či v oblasti boja proti korupcii," vysvetľuje výkonná riaditeľka Nadácie Pontis Martina Kolesárová.

Za najdôležitejšie oblasti, ktoré potrebujú inovácie, považujú opýtaní zdravotníctvo (63 percent), ekonomiku a hospodárstvo (43 percent), vzdelávanie (34 percent), sociálne rozdiely (29 percent) a životné prostredie (25 percent).

Brzdou sú financie a byrokracia

Až 95 percent respondentov nepozná žiadny sociálny podnik, či už na Slovensku alebo v zahraničí.

"Aj na Slovensku máme sociálne inovácie, ktoré prešli hĺbkovými analýzami, a bolo dokázané, že ak by sme ich posunuli do systémovej roviny, investícia, napríklad zo strany štátu, by priniesla naspäť dvakrát alebo aj trikrát väčšiu hodnotu," tvrdí Kolesárová.

Ako hlavné bariéry pre vznik inovácií označuje neexistenciu vhodných finančných mechanizmov, nedostatky v meraní dosahu či byrokratizáciu, napríklad pri financiách z eurofondov, tiež nedostatočné mechanizmy zo strany štátu na vyhľadávanie inovácií a neexistenciu podpory pre všetky fázy inovačného cyklu od testovania, šírenia, overovania dosahu až po prenos na systémovú úroveň.