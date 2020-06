Pomoci ľuďom bez domova sa venujeme málo, tvrdí ombudsmanka

Otázkou bezdomovectva sa treba podľa ombudsmanky zaoberať systematicky.

25. jún 2020 o 10:05 SITA

BRATISLAVA. Problematike ukončovania bezdomovectva a riešeniu životných podmienok ľudí bez domova sa dlhodobo nevenuje dostatočná pozornosť.

Po stretnutí so zástupcami občianskych združení Stopa Slovensko a Prima to vo svojom profile na sociálnej sieti napísala verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

Zdôraznila, že je potrebné sa touto otázkou systematicky zaoberať. Ako uviedla, problémy, ktorým ľudia bez domova čelia, sú v krízových situáciách ešte viac závažné.



„Počas koronakrízy bolo udržiavanie sociálneho dištancu jednou z najdôležitejších zásad na prevenciu šírenia infekcie. Ak sa má človek kam uchýliť, je to jednoduché. Ľudia bez domova však nemajú možnosť ostať doma a zotrvať v bezpečnom útočisku počas kritického obdobia,“ hovorí Patakyová.



Zástupcovia združení, ktorí boli v čase pandémie koronavírusu v teréne a pomáhali bezdomovcom, upozornili na stretnutí ombudsmanku, že nemožnosť prečkať doma spolu s nedostatočným zabezpečením alternatívnych riešení, dostávali ľudí bez domova do náročnej situácie.

Zapríčinené to bolo aj sprísneným opatrením upravujúcim možnosť združovať sa na verejných priestranstvách či obmedzenými kapacitami v ubytovniach.



„Ľudia bez domova tvoria veľkú skupinu obyvateľstva, do ktorej sa kedykoľvek môže dostať ktokoľvek z nás. Aj preto považujem za dôležité hľadať efektívne systémové riešenia na zlepšenie ich života a zaoberať sa otázkou ukončovania bezdomovectva,“ upozornila verejná ochrankyňa práv. Dodala, že „ak ľudí bez domova nevidíme, neznamená to, že neexistujú“.