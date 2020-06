Pellegrini si počká čo urobí koalícia pri Kollárovi, potom zváži čo ďalej

Pellegrini označil kauzu diplomovky za vážny problém.

25. jún 2020 o 13:15 TASR

BRATISLAVA. Ak sa prípad diplomovej práce predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) nebude posúvať, bude povinnosťou opozície postaviť sa k tejto veci a prípadne podniknúť "opozično-parlamentné kroky".

Podpredseda parlamentu Peter Pellegrini tak reagoval na otázku, či budú opoziční poslanci iniciovať odvolávanie Kollára z funkcie pre podozrenia z plagiátorstva jeho diplomovej práce.

Pellegrini čaká čo urobí koalícia

Poslanci za ĽSNS už avizovali, že odvolávanie Kollára iniciovať nebudú. Pellegrini tvrdí, že poslanci čakajú na postoj koaličných predstaviteľov.

"Ak sa veci nebudú hýbať a budú sa vyplavovať na svetlo ďalšie a ďalšie skutočnosti, bude povinnosťou opozície, aby sme sa nejakým spôsobom postavili k tejto veci a možno podnikli nejaké opozično-parlamentné kroky. Ale to je zatiaľ vzdialené," povedal Pellegrini na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Pellegrini označil kauzu diplomovky za vážny problém. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) svojím postojom v tejto veci podľa neho sklamal voličov, ktorí mu verili, že bude zásadový a bude bojovať proti zlu.

"On nám včera povedal, že vlastne v záujme zachovania moci je všetko v poriadku a nebude robiť nič," reagoval Pellegrini.

Poukázal, že Matovič kritizoval už niekdajšieho predsedu parlamentu a SNS Andreja Danka za kauzu jeho rigoróznej práce.

Pellegrini premiérovi nerozumie

Postoj premiéra v stredu (24. 6.) podľa Pellegriniho len dokázal, že všetky jeho predvolebné sľuby sa končia za dverami premiérskeho paláca.

"Moc a sila, ktorú dostal do rúk, je pre neho prednejšia ako hodnoty, s ktorými sa dostal do vlády," doplnil.

Expremiér nerozumie Matovičovmu tvrdeniu, že vyvodenie politickej zodpovednosti by pravdepodobne znamenalo koniec koalície.

"Prečo? Jeden človek z vládnej koalície by nebol predsedom parlamentu a bol by druhý. Prečo by sa musela automaticky rozpadať koalícia?" pýtal sa.

Poukázal na to, že šéf Smeru Robert Fico v roku 2018 odišiel z pozície predsedu vlády a koalícia naďalej fungovala.

Matovič je zhovievavý

Premiér v stredu povedal, že Kollára nebude vyzývať na odstúpenie. Svoj postup premiér zdôvodnil tým, že prioritou je pre neho fungovanie súčasnej vlády a nechce návrat "mafie" do čela štátu.

Šéf parlamentu je podľa neho dostatočne svojprávny, aby vyvodil zodpovednosť v celej situácii.

Predseda parlamentu odmieta, že by jeho diplomová práca bola plagiátom. Poukázal na výsledky kontroly originality práce a tiež na poznámky o použitých zdrojoch, ktoré v práci spomína. Dôvod na svoje prípadné odstúpenie z funkcie pre kauzu záverečnej práce nevidí.