Existujú dobré dôvody pre vegetariánstvo?

Mali by sme byť naozaj všetci vegetariáni?

25. jún 2020 o 13:55 Jakub Betinský, Jaroslav Varchola

Mali by sme byť všetci vegetariáni? Existujú aj morálne dôvody nejesť mäso? Majú zvieratá osobnosti ako ľudia alebo sú iba veci?

O šťastí farmárských zvierat a skutočnej cene mäsa diskutujú filozof a vedec, Jakub a Jaro.

