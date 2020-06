Správy, ktoré v uplynulom týždni zaujali cudzincov.

26. jún 2020 o 10:58 The Slovak Spectator

1. Slovenská klasika po štyridsiatich rokoch. Zbojnícky animák je stále obľúbený: Slovakia’s first animated feature

2. Koľko toho viete o slovenských regiónoch? Je načase otestovať sa! Quizcast: Which health spa provides a bath in a cave?

3. Protipotratové parlamentné déjà vu nezažívame naposledy, píše šéfredaktorka: This is what we should fear, according to some MPs

4. Cestujeme po Slovensku. Kompletný sprievodca výtvarným umením a galériami: Searching for some hidden millions: Where to find the most valuable art in Slovakia

5. V Bratislave to vyzerá, akoby sme zaspali na vavrínoch koronavírusového úspechu: Slovakia not out of the woods on COVID-19

6. Téma sociálnych inovácií je neznáma pre väčšinu Slovákov: Social innovations are unknown territory for most

7. Najväčšie HR firmy môžu pomôcť pri hľadaní novej práce: Largest companies that help search for jobs or employees

8. Nová pláž v Bratislave je otvorená. Pozrite si Spectacular Slovakia prehľad o cestovaní a kultúre na Slovensku: Roundup: Bratislava opens its beach; throwback to the 1955 Spartakiad

9. Sto dní vlády. Analytici hovoria o škrípaní medzi koaličnými partnermi či neobvyklom komunikačnom štýle premiéra: First 100 days of new government marked by the pandemic

10. Kde na Slovensku môžete prespať v posteli československých prezidentov? Presidential treatment (from our archives)

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.