Rektor navrhne odvolať dekana Kotuliaka, na verdikt sa môže čakať týždne

Dekan Ivan Kotuliak sa zviditeľnil, keď prepustil uznávanú profesorku Máriu Bielikovú.

28. jún 2020 o 18:37 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Rok trvajúce spory na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity zrejme vyústia do podania návrhu na odvolanie jej dekana Ivana Kotuliaka.

Z prestížnej fakulty vychádzajú najlepšie platení absolventi na Slovensku. Pre spory však odchodom z nej hrozí 26 pedagógov. Časť študentov tiež premýšľa o prestupe na iné školy.

Pomery na fakulte kritizujú ľudia a firmy z IT oblasti aj minister školstva.

Rektor STU Miroslav Fikar hovorí, že dekan Kotuliak stratil jeho dôveru. Plán navrhnúť na pondelňajšom zasadnutí akademického senátu univerzity jeho odvolanie potvrdil v rozhovore pre Denník N.

"Je za tým posledný krok pána dekana, ktorý spôsobil, že 26 zamestnancov fakulty sa rozhodlo podať výpoveď. To by spôsobilo, že by sme mali problémy s kvalitou štúdia v ďalšom roku," povedal rektor.

Je to prvý raz, čo Fikar takto ostro vystúpil proti Kotuliakovi. Aj na iných slovenských univerzitách sa to stáva výnimočne.

Kotuliak sa funkcie v tejto chvíli vzdať nechystá. Chyby sa podľa neho stali na oboch stranách.

"Profesor Kotuliak je vo funkcii od 2. decembra 2019 a do dnešného dňa nedostal priestor napĺňať svoj volebný program práve pre problémy na fakulte, ktoré sa začali hneď po jeho zvolení," povedala hovorkyňa fakulty Monika Karoliová.

Odísť nemusí

Rektor nemôže dekana odvolať, potrebuje na to súhlas akademického senátu. Ani keď v pondelok takýto návrh podá, senát o odvolaní nerozhodne hneď. Najskôr musí zasadnutie s takýmto bodom vôbec zvolať, čo môže trvať aj týždne.