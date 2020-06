Prieskum Focusu: Kollárova strana má najviac percent od svojho vzniku

Júnový prieskum ešte nezachytil kauzu Kollárovej diplomovky.

28. jún 2020 o 13:38 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Strana šéfa parlamentu Borisa Kollára Sme rodina dosiahla v júnovom prieskume verejnej mienky agentúry Focus najvyššie preferencie od svojho vzniku v decembri 2015.

Prieskum Focusu prezentovala v nedeľu televízia Markíza v relácii Na telo. Meranie preferencií však ešte nezachytilo kauzu Kollárovej diplomovky na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici, vďaka ktorej získal titul magister.

Do prieskumu, ktorý sa uskutočnil od 17. do 24. júna, sa zapojilo 1009 respondentov. Z nich by takmer 16 percent nešlo voliť a vyše 17 percent povedalo, že nevie koho.

Kollárova Sme rodina v prieskume stúpla

Ak by sa parlamentné voľby konali v júni, strane Sme rodina by odovzdalo hlas 12,8 percenta voličov.