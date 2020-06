Dobré ráno: S vysokými školami treba urobiť poriadok

Na zrušenie nekvalitných škôl treba politickú vôľu.

29. jún 2020

Diplomovka Borisa Kollára, profesúra Ľubomíra Jahnátka, pandémia diplomov zo sociálnej práce, aj docent Ivan Kmotrík.

Tituly, ktoré poctivým študentom vysielajú signál, že všetko sa dá kúpiť. Ako je možné, že na Slovensku máme školy kvalitné aj úplne podradné a čo sa s tým dá urobiť?

Odpovieme s bývalým rektorom STU a predsedom akreditačnej agentúry Robertom Redhammerom.

Dnes má zasadnúť akademický senát STU. Riešiť má krízu na Fakulte informatiky a informačných technológií, kde pre spor s dekanom Kotuliakom ohlásili odchod dve tretiny všetkých pedagógov. Rektor STU Fikar žiada dekana Kotuliaka, aby sám odstúpil.

Slovensko by malo peniaze z Bruselu investovať najmä do školstva. Povedal to minister financií Eduard Heger. Peniaze na pomoc s koronakrízou by podľa neho mali ísť najmä do vedy a výskumu.

Viac ako tri štvrtiny slovenských párov rovnakého pohlavia sa boja držať sa na verejnosti za ruku. Vyplýva to z prieskumu Agentúry Európskej únie pre základné práva. Z prieskumu tiež vyplýva, že na Slovensku sa 26 percent príslušníkov LGBTI menšiny otvorene hlási ku svojej orientácii, ale aj to, že 36 percent z nich sa bojí navštevovať niektoré lokality zo strachu, že na nich niekto zaútočí.

Cez víkend uplynulo od politickej popravy Milady Horákovej 70 rokov a český Respekt si pripomenul, že po jej vražde komunistická justícia odsúdila ešte ďalších 639 ľudí. Prečítajte si príbeh jednej z nich - Jozefy Hodačovej.

