Slosiarik: Pellegriniho strana bude mať zrejme nižšie percentá

Strany Kollára a Pellegriniho majú najväčší potenciál rastu.

28. jún 2020 o 13:42 Ján Krempaský

Je niečo, čo vás v júnovom prieskume verejnej mienky prekvapuje?

Nehovoril by som priamo o prekvapení, ale aktuálny prieskum zaznamenal jeden pomyselný rekord. Sú to historicky najvyššie namerané preferencie pre stranu Sme rodina (12,8%) od decembra 2015, kedy strana vznikla, respektíve bola po prvý raz zaradená do meraní.

Od volieb 2020 sa zvýšila nielen popularita tejto strany, ale aj dôveryhodnosť predsedu Borisa Kollára. Kým v januári mu dôverovalo len 28, v apríli už 46 percent.

To, že Kollár dokázal volebný výsledok najlepšie zúročiť a zároveň si u premiéra vytvoril takmer neotrasiteľnú pozíciu, sa potvrdzuje aj v posledných dňoch v súvislosti s kauzou okolo jeho diplomovej práce.

Neočakávam, že mu jeho zlyhanie na akademickej pôde nejako zásadne uberie na popularite. V tomto smere je pre neho podstatne väčším ohrozením novovznikajúca strana Petra Pellegriniho.

Ak však dnes Sme rodina rastie, tak aj na úkor bývalých voličov OĽANO z tohtoročných parlamentných volieb. Zatiaľ to ale vyzerá tak, že to Igorovi Matovičovi veľmi neprekáža.

Ako si vysvetľujete, že preferencie politických strán sa za posledný mesiac výrazne nezmenili?

V medzimesačných porovnaniach väčšinou nie sú vidieť zásadnejšie zmeny. Dôležitejšie je sledovať, ako sa vyvíjajú preferencie tej-ktorej strany v dlhšom časovom úseku.

V tomto ohľade vidieť od parlamentných volieb určité trendy a to predovšetkým v prípade strán súčasnej vládnej koalície. Koalícia ako celok síce od volieb nestratila, ale pozícia jednotlivých strán sa zmenila.

Môžete to konkretizovať?

Od volieb je badateľný postupný pokles preferencií najsilnejšej vládnej strany OĽaNO. Aktuálne je to o približne štyri percentá. Naopak, ďalší dvaja koaliční partneri Sme rodina a SaS posilnili, a to čiastočne práve na úkor OĽaNO.

Posledný koaličný partner Za ľudí sa s výnimkou prvého povolebného prieskumu v marci 2020 pohybuje pod úrovňou zvoliteľnosti do parlamentu.

Aj v tomto prieskume má nová strana Petra Pellegriniho preferencie blízko 20 percentám. Nakoľko podobne vysoké percentá mala už aj v predchádzajúcom vašom prieskume, dá sa povedať, že ide o potvrdenie trendu vysokých možných ziskov pre túto stranu?