Koalícia chce, aby sa vysielanie politickej reklamy rozšírilo o ďalšie voľby

Chcú vysielanie politickej reklamy aj počas volieb do orgánov samospráv.

28. jún 2020 o 10:36 TASR

BRATISLAVA. Koaliční poslanci chcú, aby sa politická reklama mohla vysielať aj počas kampane volieb do orgánov územnej samosprávy. Navrhujú to v novele zákona o volebnej kampani, ktorú predložili do Národnej rady.

Vysielací čas by mohli získať kandidáti na predsedu samosprávneho kraja, primátora mesta, starostu obce či mestskej časti a politická strana, ktorá v týchto voľbách podá kandidátnu listinu.

Novelou by sa umožnilo aj vysielanie reklamy kandidátov na poslancov zastupiteľstiev.

Najviac 20 hodín na politickú reklamu

Predkladatelia tvrdia, že regionálne a lokálne médiá nemôžu vysielať politickú reklamu, ktorá býva zhrnutím volebných programov a zámerov kandidátov. Navrhujú preto, aby RTVS a iný vysielateľ s licenciou mohli vyhradiť najviac 20 hodín času na politickú reklamu v rozhlasovom vysielaní a najviac 20 hodín v televíznom vysielaní.

"Pomerne veľký časový rozsah hodín je navrhnutý z dôvodu, že v komunálnych voľbách kandiduje vzhľadom na veľký počet obcí a miest aj veľký počet kandidátov," vysvetlili poslanci v dôvodovej správe.

Vysielateľ by tiež podľa navrhovanej legislatívy mohol vyhradiť vysielací čas na diskusné programy pre jednotlivých kandidátov vo voľbách do orgánov územnej samosprávy. V takom prípade by mal povinnosť predložiť Rade pre vysielanie a retransmisiu projekt programu, a to 30 dní pred začiatkom vysielania.

Podobné princípy platia v iných voľbách

Poslanci pripomínajú, že podobné princípy platia pri voľbách do Národnej rady, Európskeho parlamentu či pri voľbe prezidenta.

Zákon by v prípade schválenia parlamentom mohol byť účinný od 1. januára 2021.