Prokurátori žiadajú poslancov, aby zvážili hlasovanie o novele zákona o prokuratúre

Upozorňujú, že poslanecký návrh naráža na vážne výhrady odbornej verejnosti.

29. jún 2020 o 11:13 SITA

BRATISLAVA. Rada prokurátorov Slovenskej republiky žiada listom poslancov parlamentu, aby zvážili svoje hlasovanie v súvislosti s poslaneckým návrhom o zmene pravidiel pre voľbu generálneho prokurátora. Agentúru SITA o tom informovala Andrea Predajňová, hovorkyňa Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

Podľa rady možnosť, aby sa stal generálnym prokurátorom neprokurátor, spochybňuje nezávislé a kontrolné postavenie prokuratúry v rámci systému štátnych orgánov.

Poslancov tiež žiadajú, aby pri hlasovaní zvážili aj možnosť zneužitia a zneváženia funkcie generálneho prokurátora z hľadiska jeho možného odvolania. To by na základe poslaneckého návrhu totiž podľa prokurátorov výlučne záviselo na momentálnej politickej vôli akéhokoľvek politického-parlamentného zoskupenia.

„Ako prokurátori sa nevyjadrujeme a nezasahujeme do politického diania, ale nemôžeme ostať ľahostajní k neustálym znevažujúcim útokom na všetkých prokurátorov v dôsledku individuálnych morálnych zlyhaní niektorých jednotlivých prokurátorov, ktorých zotrvanie v radoch prokurátorov si sami neprajeme,“ uvádza sa v liste.



Prokurátori zdôrazňujú, že sú si vedomí nevyhnutnosti zmien v systéme prokuratúry. Chcú však upozorniť na to, že poslanecký návrh o zmene voľby generálneho prokurátora naráža na vážne výhrady odbornej verejnosti, ktoré podľa nich prezentovala aj prezidentka Zuzana Čaputová.

„Tento poslanecký návrh v rozšírení kandidátov na funkciu generálneho prokurátora z radov neprokurátorov spochybňuje nezávislé a kontrolné postavenie prokuratúry v rámci systému štátnych orgánov Slovenskej republiky podľa Ústavy Slovenskej republiky i štandardného postavenia prokuratúry v rámci demokratickej Európy v zmysle odporúčaní Benátskej komisie,“ vysvetľujú prokurátori.



Na poslancov tiež apelujú, aby v rámci diskusie pri hlasovaní o poslaneckom návrhu z 18. mája zvážili aj možnosť zneužitia a zneváženia funkcie generálneho prokurátora z hľadiska jeho možného odvolania, „ktorý v uvedenom poslaneckom návrhu by mal výlučne závisieť na momentálnej politickej vôli akéhokoľvek politického parlamentného zoskupenia, čo do budúcna predstavuje neprípustný, nedemokratický precedens a vytvára priestor na politizáciu a manipuláciu prokuratúry.“



Rada zdôrazňuje, že všetci prokurátori sa zhodujú v tom, že generálnym prokurátorom by mala byť absolútne bezúhonná, morálne a politicky nespochybniteľná osobnosť s vysoko odbornými predpokladmi v rámci rezortu prokuratúry.



Možnosť uchádzať sa o funkciu generálneho prokurátora by na základe poslaneckého návrhu mali mať aj osoby, ktoré nie sú prokurátormi. Doteraz sa mohli o tento post uchádzať len prokurátori.

Vyplýva to z novely zákona o prokuratúre, ktorú do parlamentu predložili 18. mája vládni poslanci Juraj Šeliga (Za ľudí), Alojz Baránik (SaS), Ondrej Dostál (SaS), Petra Hajšelová (Sme rodina) a Milan Vetrák (OĽaNO). Voľba generálneho prokurátora bude v parlamente verejná.