Zsuzsová priznala komunikáciu s politikmi, Lipšic považuje jej výpoveď za účelovú

29. jún 2020 o 16:03 TASR

PEZINOK. V spise v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej nie je podľa obžalovanej Aleny Zsuzsovej žiaden dôkaz o tom, že by si ju objednala.

Vyhlásila to vo svojej pondelkovej výpovedi na pojednávaní Špecializovaného trestného súdu. Jej výpoveď označil splnomocnenec poškodených Daniel Lipšic za účelovú, zmätočnú a v rozpore s jej predchádzajúcimi výpoveďami.

Počas svojej výpovede opisovala Alena Zsuzsová vzťah s obžalovaným Marianom Kočnerom. Zoznámiť sa mali cez sociálnu sieť v roku 2012 a pôvodne malo ísť o nezáväzný flirt. To, že by mali spolu niekedy milenecký vzťah, poprela.

S Vanekom mala komunikovať až do zadržania

Priznala sa aj ku komunikácii s mužmi z politiky a prokuratúry. S niekdajším prokurátorom Reném Vanekom mala komunikovať takmer až do momentu jej zadržania.

Ostatných mužov menovať odmietla, tvrdí, že s nimi komunikovala len v období rokov 2012 až 2013. Cieľom malo byť získavanie klientov na tlmočenie a sprostredkovanie realít.

Jej údajnú tlmočnícku činnosť pred novinármi spochybnil Lipšic, podľa ktorého tomu neverí ani ona sama s Kočnerom.

Lipšicovi odmietla odpovedať

Na súde sa ešte predtým čítali SMS správy a prehrával telefonát medzi Zsuzsovou a odsúdeným Zoltánom Andruskóom. Podľa obžalovanej dokazujú jej výpoveď o tom, že jej Andruskó dlžil peniaze, nevrátil ich a neodpracoval si ich sprostredkovaním vraždy, ako tvrdí Andruskó.

"Zoltán Andruskó nemal motiváciu vo vzťahu k nej klamať. On nevedel, aké ďalšie dôkazy sa nájdu počas vyšetrovania, čiže by veľmi riskoval, keby označil ju ako jednu z objednávateliek, a potom by sa ukázalo, že to bolo celé naopak," myslí si Lipšic.

Poukázal na to, že Andruskó mal so Zsuzsovou kamarátsky vzťah a nemal dôvod si o nej vymýšľať.

Na nezrovnalosti vo výpovedi Zsuzsová odmietla Lipšicovi odpovedať. "Tebe neodpoviem na nič," reagovala. Rovnako tak odmietla odpovedať na otázky splnomocnenca Zlatice Kušnírovej Romana Kvasnicu.

Po jej výpovedi pokračuje pojednávanie výsluchom kriminalistu z oblasti informačných technológií Dušana Mikulaja, ktorý analyzoval správy telekomunikačných operátorov o pohybe telefónov obžalovaných v čase pred a po spáchaní skutku vo Veľkej Mači.

Z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní neprávoplatne odsúdený Miroslav Marček, Tomáš Szabó, Alena Zsuzsová a Marian Kočner. Ten si mal podľa obžaloby objednať vraždu ako pomstu za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti.