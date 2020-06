OĽaNO prenáša zodpovednosť na SaS a Za ľudí, plagiáty chce riešiť zmenou zákona

Matovič by odvolanie Kollára pre plagiátorstvo považoval za lynč.

29. jún 2020 o 20:40 Michal Katuška

BRATISLAVA. Boris Kollár ostane vo funkcii predsedu parlamentu, najsilnejší poslanecký klub vládnej koalície OĽaNO by vyvodenie zodpovednosti považoval za lynč.

Namiesto toho sa má plagiátorstvo pri záverečných prácach riešiť zmenou zákona. Ten by mal umožniť odoberať tituly a odobrať akreditáciu vysokým školám, ktoré to tolerujú.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) tak prenáša zodpovednosť na ministra školstva Branislava Gröhlinga zo SaS a ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí).

SaS a Za ľudí žiadajú Kollára od minulého týždňa, aby sa vzdal funkcie. Matovič tvrdí, že pre Kollárove plagiátorstvo vláda nepadne.

"Ide im trošičku viac o politiku a naháňanie si politických bodov, než o spravodlivosť," odkázal dvom menším stranám vládnej koalície premiér a obvinil ich z porušenie koaličnej dohody, keď na odstúpenie Kollára vyzývajú cez médiá.

"Vyjadríme sa po zasadnutí koaličnej rady," nechcel Matovičove slová komentovať podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga. Koalícia sa stretáva v pondelok večer.

OĽaNO považuje kauzu Kollárovej diplomovky za uzavretú.

„Je to hanba, nepomáha nám to na medzinárodnej scéne, ale redaktori by mali hľadať spravodlivosť a byť ku všetkým spravodliví rovnako,“ vysvetľuje premiér Matovič, prečo chce namiesto vyvodenia zodpovednosti u Borisa Kollára preverovať tituly všetkých ľudí na Slovensku.