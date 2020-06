Niektorí žiaci základných škôl si na vysvedčeniach nenájdu klasické známky

Prevzatím koncoročných vysvedčení sa začínajú žiakom letné prázdniny.

30. jún 2020 o 7:54 TASR

BRATISLAVA. Školské brány sa pre viac ako 650 000 žiakov v školskom roku 2019/2020 otvoria naposledy v utorok.

Od stredy 1. júla sa pre takmer 454 175 žiakov základných a 196 443 žiakov stredných škôl začínajú letné prázdniny. Tie si užije aj 33 721 žiakov špeciálnych škôl.

Aj slovné hodnotenie

Druhý polrok školského roka poznačila koronakríza. Niektorí žiaci základných škôl si na vysvedčeniach nenájdu klasické známky, ale slovné hodnotenie, respektíve ich kombináciu.

Vyplýva to z usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Prváci si na svojich vysvedčeniach nájdu len slovné hodnotenie.

Rezort školstva uviedol, že ku koncu školského roka eviduje 3 022 materských, 2074 základných, 681 stredných a 469 špeciálnych škôl. Školáci sa do škôl opäť vrátia v stredu 2. septembra.

Vyše 800 žiakov sa vzdelávalo mimo územia SR

Najviac vysvedčení v utorok rozdajú v základných školách na Školskej ulici v Stupave (1219 žiakov), na Tajovského ulici v Senci (1168 žiakov) a v Jarovniciach, ktorú navštevuje 1101 žiakov.

Ide o najväčšie základné školy na Slovensku, čo sa týka počtu žiakov.

"Rezort školstva eviduje ku koncu školského roka 2019/2020 aj 889 žiakov, ktorí boli oslobodení od povinnosti dochádzať do školy z dôvodu štúdia v zahraničí, 69 žiakov, ktorí boli oslobodení od povinnosti dochádzať do školy z dôvodu vzdelávania v európskych školách, a 12 119 žiakov, ktorí boli oslobodení od povinnosti dochádzať do školy z dôvodu vzdelávania v školách mimo územia SR," poznamenalo ministerstvo školstva.

Materské školy v tomto školskom roku navštevovalo 165 865 detí a 1785 detí v špeciálnych materských školách.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) odovzdá vysvedčenia na troch základných školách v Nových Zámkoch.

Odovzdaním vysvedčení žiakom týchto škôl symbolicky ukončí školský rok 2019/2020.