O trestne smrti hovorili Fico a Slota. Teraz už aj Matovič

Jedinou európskou krajinou s trestom smrti je Bielorusko.

30. jún 2020 o 19:36 Michal Katuška

BRATISLAVA. Igor Matovič z OĽaNO je druhýmslovenským premiérom, ktorý sa stotožňuje s trestom smrti. Prvým bol Robert Fico zo Smeru.

Keď Matovič v pondelok tvrdil, že odstúpenie Borisa Kollára zo Sme rodina z funkcie predsedu parlamentu by bolo lynčom, ak zároveň nebudú potrestaní aj všetci ostatní ľudia, ktorí získali vysokoškolský titul podvodom, pomohol si príkladom.

"Zlyhanie iného politika, ktorý zaplatil svojej nemanželskej milenke potrat a nabádal ju na to, aby na potrat išla, a zaplatil jej za to, to zlyhanie nie je, lebo o tom nevieme?" pýtal sa Matovič. Sám si aj odpovedal.