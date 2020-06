Sulíkove opatrenia pre podnikateľov sa prerokujú na júlovej schôdzi

Vláda schválila v minulom týždni 114 zmien pre priaznivejšie podnikateľské prostredie.

30. jún 2020 o 11:52 TASR

BRATISLAVA. Poslanci Národnej rady (NR) SR sa pre "podnikateľské kilečko" už mimoriadne nestretnú.

Rokovať o ňom majú na schôdzi, ktorej začiatok je plánovaný na 7. júla.

Dohoda na koaličnej rade

Potvrdili to predsedovia koaličných poslaneckých klubov Jana Žitňanská (Za ľudí) i Michal Šipoš (OĽaNO). Tvrdia, že sa na tom dohodli na koaličnej rade.

"Na pondelňajšej koaličnej rade sa dohodlo, že sa to zaradí na riadnu schôdzu, ktorá bude od 7. júla, aby sa to už nekomplikovalo. Keďže účinnosť zákona by sa už aj tak nestihla od 1. júla 2020," uviedol Šipoš.

Lex korona

Vláda premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) schválila v minulom týždni 114 zmien, ktoré by mali zlepšiť podnikateľské prostredie a pomôcť naštartovať slovenskú ekonomiku po pandémii ochorenia COVID-19.

Zákon z dielne Ministerstva hospodárstva SR, označovaný aj ako "lex korona", by mal byť schválený parlamentom v skrátenom legislatívnom konaní.

Návrh legislatívy upravuje napríklad výšku správnych poplatkov, ruší viacero oznamovacích povinností podnikateľov, zavádza možnosť splnenia si povinností voči Sociálnej poisťovni v ďalšej sedemdňovej lehote či zvyšuje o pätinu limit na preukázateľne vynaložené výdavky na spotrebu pohonných látok oproti údajom z technického preukazu.