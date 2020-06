Pre diplomovku Kollára z koalície neodídeme, vyhlásil Valášek zo Za ľudí

Poslanci klubu SaS budú s Kollárom o jeho diplomovej práci hovoriť na stretnutí zajtra.

30. jún 2020 o 15:18 SITA

BRATISLAVA. Strana Za ľudí pre kauzu plagiátu diplomovej práce predsedu parlamentu a lídra koaličného hnutia Sme rodina Borisa Kollára z vládnej koalície neodíde.

Pre agentúru SITA to povedal člen predsedníctva Za ľudí a šéf parlamentného výboru pre európske záležitosti Tomáš Valášek.

Za ľudí pre kollára neodíde

Poslanec Za ľudí Miroslav Kollár zdôraznil, že stranu Sme rodina z koalície nevyháňajú.

Predsedníčka klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Anna Zemanová hovorí, že je na samotnom Kollárovi, aby vyvodil v tejto veci politickú zodpovednosť. Klub SaS sa s Kollárom stretne zajtra 1. júla krátko popoludní.

Strana Za ľudí minulý týždeň vyhlásila, že trvá na odstúpení Kollára z čela Národnej rady SR.

„Koaličnú zmluvu rešpektujeme dôsledne a stabilitu vlády neohrozujeme,“ zdôraznil. Ako ďalej povedal pre Kollárovu diplomovku z vlády strana neodíde.

„Ale určite nebudeme v tejto situácii mlčať, my nemáme dvojaký meter,“ poznamenal. Ak SaS a hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) stranu Za ľudí v tejto veci nepodporia, bude to podľa Valáška chyba.

Ďalší člen predsedníctva Za ľudí, poslanec Miroslav Kollár povedal, že záver predsedníctva bol jasný. Upozornil, že jeho strana hnutie Sme rodina z koalície nevyháňa a rešpektuje, že post predsedu parlamentu patrí Sme rodina.

K obavám premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) o pevnosť koalície, ak by Sme rodina odišla z koalície po odvolaní šéfa parlamentu, sa Miroslav Kollár nevedel vyjadriť.

„Neviem, akými informáciami disponuje on. Za náš klub môžem garantovať dôslednú podporu vládnej koalícii, pokiaľ bude napĺňať vládny program a princípy v ňom obsiahnuté,“ dodal Miroslav Kollár.

SaS dá stanovisko po stretnutí

Poslanci klubu SaS budú so šéfom parlamentu o jeho diplomovej práci hovoriť na stretnutí zajtra, kde mu budú klásť otázky.

Predsedníčka klubu Zemanová pre agentúru SITA povedala, že Kollár je záležitosť strán vládnej koalície a s opozíciou jeho prípadné odvolanie riešiť nemienia.

„Určite sa nepridáme na stranu opozície,“ uviedla Zemanová. Keby bola na mieste Kollára, odstúpila by. „Každý asi máme inú mieru osobnej politickej zodpovednosti,“ podotkla. Myslí si, že Kollár by mohol prispieť svojimi skúsenosťami pri príprave zákona o plošnom preverení vysokoškolských prác, ktorý má pripraviť rezort školstva a spravodlivosti.

Poslanec SaS Marian Viskupič povedal, že klub dá finálne stanovisko až po stretnutí s Kollárom. Upozornil, že kopírovanie textov v Kollárovej diplomovke v SaS vnímajú ako „veľký problém“.

„Ak máte svoj účet a niekto z neho zoberie desať euro, tak je to krádež. V rovnakej rovine má byť aj duševné vlastníctvo, tiež sa nemôže brať bez dovolenia,“ zhodnotil Viskupič. Podľa neho by na politikov mali platiť prísnejšie kritériá ako na kohokoľvek iného.

Poslanecký klub OĽaNO s Kollárom diskutoval v pondelok 29. júna tri hodiny.

Záver bol, že nebude žiadať jeho odchod z čela parlamentu, Zároveň sa dohodol, že sa plošne preveria diplomové práce aj smerom do minulosti, či sa pri ich vypracovaní nepodvádzalo. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) má spolu ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí) pripraviť zákon o preverení originálov záverečných prác na vysokých školách. Takýto zákon bude problematický pre jeho možnú protiústavnosť, ak by aj do minulosti umožňoval odoberanie titulov.

Líder mimoparlamentnej strany Spolu Juraj Hipš 23. júna informoval, že Kollár mal svoj titul magistra získať po tom, ako do svojej diplomovej práce okopíroval celé strany. Najviac strán mal skopírovať od svojho školiteľa Jozefa Minďaša. Kollár získal titul na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici .

Kollár v piatok 26. júna vyhlásil, že kým bude v politike, nebude používať titul magister. Odmietol sa ospravedlňovať, pretože podľa svojich slov nemá za čo, keďže postupoval v súlade so zákonom. Neskôr sa na sociálnej sieti ospravedlnil každému, komu za posledné dni v tejto súvislosti vedome či nevedome ublížil, či sa ho dotkol alebo urazil.