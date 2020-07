Súd s Majským odročili na koniec júla

Podnikateľa vraj v utorok operovali.

1. júl 2020 o 10:29 Peter Kováč

BRATISLAVA. Pojednávanie s podnikateľom Jozefom Majským v kauze tunelovania nebankoviek odročil Najvyšší súd na 29. júla. Senát pod vedením Aleny Šiškovej to odôvodnil tým, že stále prebieha proces vydávania na Slovensko.

Na Majského, ktorý sa nachádza v Česku, ešte v polovici júna vydali európsky zatykač.

Podľa jeho advokáta Petra Filipa ho práve včera operovali v nemocnici v Šumperku.

Prokurátor Ján Šanta zas zdôraznil, že ide o pravidelné obštrukcie, aké sa v prípade Majského objavujú opakovane.

"V Česku sa konaní zúčastňuje a je vypočúvaný úplne bez problémov. To znamená, že sa zúčastňuje ešte náročnejších úkonov," upozornil Šanta.

Narážal tým na to, že keďže Majský s vydaním nesúhlasí, musel už dosiaľ absolvovať niekoľko výsluchov na českých úradoch. O jeho vydaní postupne rozhodujú Krajské štátne zastupiteľstvo v Ostrave, Krajský súd v Ostrave a napokon aj Vrchný súd v Olomouci.

Majského advokát to však spochybnil a myslí sim, že Šanta nezohľadňuje, že jeho klient je "74-ročný starý, chorý muž".

"Mám len vyjadrenia lekárov. Som len právnik a aj pán prokurátor je právnik. Zašiel ďaleko s tými vyjadreniami," povedal Filip po pojednávaní.

Zaujímavé na Majského hospitalizácii je podľa Šantu aj jej načasovanie. Presne v deň neverejného zasadnutia senátu Najvyššieho súdu, 11. júna, na ktorom sudcovia rozhodli o pokračovaní v trestnom konaní, sa Majský večer o 22:50 prihlásil v nemocnici v Šumperku.

Prokurátor naznačil, že k nemocnici má Majský aj bližšie väzby. Nechcel však byť konkrétny s tým, že s tým oboznámi senát.

"Uričité operácie sú interného charakteru," vysvetlil neskôr Šanta médiám.

Na otázku, či ide o vlastnícke väzby Majského na nemocnicu alebo či tam pondikateľ má známych, odpovedal stručne.

"Nepochybne má," dodal Šanta.

Blízky vzťah Majského s nemocnicou nevylúčil ani Filip, hoci dodal, že o tom nič konkrétne nevie.

"Ale musím povedať, že keby ja som si mal vybrať, kde mam absolvovať takýto zákrok, tak by som si to vybral tam, kde mám nejakú väzbu. Nenechám sa zarezať niekým, kto to nevie," dodal Filip.

Nie je pritom isté, či sa naplánované pokračovanie vo verejnom pojednávaní naozaj aj uskutoční v júlovom termíne, ako zamýšľa senát. Ak sa totiž dovtedy nepodarí vydať Majského na Slovensko, súd vytýči iný termín.

Svoju úlohu môže zohrať aj to, že Majského advokát Filip podal proti zatykaču ústavnú sťažnosť.