Zahraniční partneri sa Korčoka nepýtajú na kauzu Kollárovej diplomovky

Kollár má v stredu vysvetľovať svoj postoj na rokovaní klubu SaS.

1. júl 2020 o 12:07 SITA

BRATISLAVA. Zahraniční partneri Slovenska sa nepýtajú na kauzu diplomovej práce predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a lídra hnutia Sme rodina Borisa Kollára.

Pred stredajším rokovaním vlády to povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nom. SaS).

Kollár má v stredu k tejto veci vysvetľovať svoj postoj na rokovaní poslaneckého klubu koaličnej strany Sloboda a Solidarita (SaS), ktorej je Korčok nominantom.

„Je to vážna vec a rozhodnutie je v rukách predsedu parlamentu. My si musíme túto vec usporiadať doma a veľmi dôležité je, ako sa k tomu postaví samotný pán Kollár. Zahraniční partneri sa však na túto tému nepýtajú,“ priblížil šéf rezortu zahraničných vecí.

Zároveň priblížil, že kontrola na slovenských hraniciach je v súčasnosti problémová. „Ak nemáte také rozhodnutie, ktoré vás zaväzuje k týmto veciam, tak je to len o zodpovednosti občanov. Sú to riziká vyplývajúce z ‚otvorenia‘ sa Európskej únie,“ dodal Korčok.



Líder mimoparlamentnej strany Spolu - občianska demokracia Juraj Hipš 23. júna informoval, že Kollár mal svoj magisterský titul získať po tom, ako do svojej diplomovej práce okopíroval celé strany. Najviac strán mal skopírovať od svojho školiteľa Jozefa Minďaša. Kollár získal titul na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici.



Kollár v reakcii na to v piatok 26. júna vyhlásil, že kým bude v politike, nebude používať titul magister. Odmietol sa ospravedlňovať, pretože podľa svojich slov nemá za čo, keďže postupoval v súlade so zákonom.

Neskôr sa na sociálnej sieti ospravedlnil každému, komu za posledné dni v tejto súvislosti vedome či nevedome ublížil, či sa ho dotkol alebo urazil.