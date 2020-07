Petrák zo Smeru: Ak by sa tituly odoberali spätne, mohlo by to spôsobiť kolaps

Treba systémové opatrenia zamerané do budúcnosti, hovorí podpredseda školského výboru.

1. júl 2020 o 13:21 TASR

BRATISLAVA. Ak by vláda nechala preveriť všetky doteraz napísané vysokoškolské práce a spätne odobrať titul tým, ktorí sa dopustili plagiátorstva, mohlo by to podľa podpredsedu parlamentného školského výboru Ľubomíra Petráka (Smer) spôsobiť v praxi až kolaps niektorých odvetví štátu.

"Nemyslím si, že treba urobiť takýto hlboký rez, lebo tým v zásade nič nevyriešime. Skôr treba systémové opatrenia zamerané do budúcnosti. Mala by vzniknúť možnosť odňatia titulu, ktorá by platila od momentu účinnosti novely zákona," povedal v diskusii na Tablet.tv.

Spolu s opatreniami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo by podľa neho hrozba straty titulu do budúcnosti pomohla zvýšiť kvalitu prác.

Súvisiaci článok Matovičov nápad preverovať tisícky diplomoviek a odoberať tituly je nevykonateľný Čítajte

Spätné odoberanie titulov, ktoré ľudia získali pred rokmi, je však podľa Petráka veľmi riskantná cesta.

"Deväťdesiate roky a možno aj prvé roky po roku 2000, to bolo obdobie masového vzdelávania sa štátnych úradníkov na prvý alebo druhý stupeň vysokoškolského vzdelania. Vzhľadom na to, že sa potrebovali dostať do tabuľkovej pozície vzdelania, ktoré bolo predpokladom pre výkon určitej činnosti," vysvetľuje Petrák.

"Je veľmi otázne, ako by to dopadlo, keby sa to preverovalo. Napríklad veľa policajtov študovalo sociálnu prácu, aby získali titul. Nikde nebolo explicitne povedané, že musí mať titul z práva či trestného práva, stačilo vysokoškolské vzdelanie, aby bol zaradený," dodáva.

Pri takomto veľkom množstve študujúcich v rovnakom študijnom odbore je podľa Petráka vysoká miera pravdepodobnosti, že niektorí opisovali.

Keďže sú pracovné miesta viazané na dosiahnutý stupeň vzdelania, o prácu by na základe vládnych previerok mohli prísť tisícky ľudí. A ak by sa preverovali len práce za posledné roky a iné nie, akákoľvek stanovená hranica by bola podľa Petráka v konečnom dôsledku nespravodlivá.

Na druhej strane je podľa neho evidentné, že sa kvalita vzdelávania na Slovensku výrazne líši v závislosti od toho, o akú konkrétnu školu ide.

"Všetky vysoké školy musia prejsť najneskôr do roku 2024 reakreditáciou. Je pravdou, že vysokoškolské štandardy sú v zásade hotové. Podľa môjho názoru treba výrazne zvýšiť latku minimálnych kritérií s tým, že najslabší, ktorí ich nebudú zvládať, sa dostanú z kola von," uviedol Petrák.